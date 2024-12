Home Deals Tag 8 im 2024er Countdown: Dieses Mal „Wo die Lüge hinfällt“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 8. Dezember 2024 um 17:31 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der zweite Adventssonntag nimmt so langsam Kurs auf seinen Ausklang und wir nähern uns beständig dem Heiligen Fest. Wer vorher noch einmal etwas abschalten will, bekommt heute von Apple eine durchaus abwechslungsreiche Komödie kredenzt.

Alles sieht nach dem perfekten ersten Date zwischen Beg (Sydney Sweeney) und Ben (Glen Powell) aus. Die Chemie stimmt einfach und es scheint klar, dass sich aus dem aufregenden ersten Knistern zwischen den beiden noch viel mehr entwickeln könnte. Doch dann geschieht etwas, dass das plötzlich nicht nur in weite Ferne rücken, sondern undenkbar werden lässt. Der Traum von einer gemeinsamen Zukunft ist vom Tisch. Doch das Schicksal ist offenbar noch nicht fertig mit den beiden und lässt sie wieder aufeinandertreffen – ausgerechnet als Gäste bei einer Hochzeit in Australien. Kurzerhand beschließen sie, sich als Paar auszugeben. Und das Undenkbare scheint plötzlich gar nicht mehr so weit weg…

„WO DIE LÜGE HINFÄLLT Trailer 2 German Deutsch (2024) Sydney Sweeney“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

