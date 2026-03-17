Programmhinweis: FC Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League 26

Aufgrund der Ergebnisse aus der vergangenen Woche sind alle Achtelfinalpaarungen vor dem Rückspiel recht klar, bis auf die Paarung FC Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen. Beide Teams haben im heutigen Rückspiel in London noch alle Möglichkeiten, wobei sich die Mannschaft von Mikel Arteta im Hinspiel dank des sehr schmeichelhaften Elfmeters beim Schiedsrichtergespann bedanken darf. Heute geht es also um alles.

Die Gunners gegen die Werkself

Noch vor dem Jahreswechsel galt der FC Arsenal als die stärkste Mannschaft in der Champions League, selbst die Bayern mussten eine Niederlage einstecken. Doch im Jahr 2026 scheint sich der Truppe rund um Kai Havertz eine gewisse Nervosität eingeschlichen zu haben, zudem scheint man sich doch auf den Gewinn der heimischen Premier League zu konzentrieren. Dennoch wird das auswärts keine leichte Aufgabe für den ehemaligen Deutschen Meister, der sich zudem am vergangenen Wochenende ein sehr intensives Duell mit dem FC Bayern lieferte – und auch hier das Schiedsrichterglück auf seiner Seite hatte. Auf das sollte sich Leverkusen im Emirates Stadium nicht verlassen und in dieser Saison ist Arsenal zudem extrem heimstark. Außerdem sind die Londoner das einzige englische Team, welches nach den Hinspielen im Achtelfinale eine wirklich realistische Chance auf ein Weiterkommen hat. Es ist also alles angerichtet für ein extrem spannendes Duell im Achtelfinale der Königsklasse.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen.

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Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Im Anschluss werden noch die Highlights der anderen Partien des heutigen Tages gezeigt. Der aktuelle Titelträger sind die Franzosen von PSG, die im Finale Inter Mailand in München deklassiert haben.