10. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Heute „The Lost City – Das geheimnis der verlorenen Stadt“ für 4,99€ kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. Dezember 2022 um 18:42 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wir haben zwar nur den 10. Dezember, jedoch schon das dritte Adventswochenende. Wie dem auch sei, auch heute gibt es wieder einen reduzierten Film bei iTunes zum Abstauben.

Zehnter Tag im 2022er Countdown

Loretta Sage (Sandra Bullock) ist eine brillante Autorin, die zurückgezogen lebt und sich Liebes- und Abenteuerromane über exotische Orte ausdenkt. In den Geschichten geht es um den gutaussehenden Dash, der stets auf den Romancovern abgedruckt ist und vom selbstverliebten Modell Alan (Channing Tatum) verkörpert wird. Auf einer Buch-Tournee mit Alan wird Loretta entführt: Der exzentrische Milliardär Fairfax (Daniel Radcliffe) steckt dahinter und verlangt von der Autorin, ihn zum Schatz der antiken verlorenen Stadt aus einem ihrer Romane zu führen. Alan reist zur Rettung von Loretta in den Dschungel, wo er beweisen will, dass er ein echter Held ist und mehr auf dem Kasten hat als nur zu posen. Ein tropisches Abenteuer nimmt seinen Lauf. Alan und Loretta müssen ein Team werden, um die Gefahren des Urwalds zu überleben und den Schatz zu finden. Doch es würde enorm helfen, wenn Alan dabei nicht dermaßen unbeholfen wäre…

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal. Ihr solltet also nicht lange zögern.

