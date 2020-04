iPhone 11 Pro-Tagebuch 28 Weeks Later zeigt leeres London

Ben Lovejoy ist am letzten Sonntag mit seinem Apple iPhone 11 Pro in London unterwegs gewesen und hat in der durch das Coronavirus leeren britischen Hauptstadt fotografiert. Seine Fotoserie nannte er “28 Weeks Later” in Anlehnung an den gleichnamigen Horrorfilm.

Apple iPhone 11 Pro Tagebuch

In Großbritannien dürfen die Menschen wegen der Coronakrise nur das Haus verlassen, wenn sie einkaufen wollen, in medizinischen Notfällen oder zum Sporttreiben. Vor diesem Hintergrund wirkt die britische Hauptstadt London derzeit leergefegt wie im erfolgreichen Zombie-Horrorfilm “28 Weeks Later”, den der Lovejoy als Titel-Anlehnung für seine Fotoreihe nahm.

Er stand am Sonntagmorgen um 6:45 Uhr auf und unternahm eine Radtour durch die ansonsten pulsierende Metropole. Seinen Worten zufolge war es trotz der bitteren Umstände wegen der Coronakrise eine spektakuläre Fahrt. Seine Rundfahrt führte ihn entlang einiger bekannter Sehenswürdigkeiten und Orte. Unterwegs begegneten ihm bis auf eine Handvoll Jogger und andere Radfahrer kaum andere Menschen.

Statt seiner DSLR-Kamera entschied er sich für die Kamera seines Apple iPhone 11 Pro, um die jetzt stille Stadt auf Bildern festzuhalten.

Was zeigt die Fotoreihe?

Wir sehen in der Fotoreihe weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie den Buckingham Palace, den Londoner Hauptplatz, das Riesenrad London Eye, die Tower Bridge oder die St. Pauls Kathedrale. Die Fotos wirken in ihrer Art durch Verwendung von HDR, Weitwinkel und weiteren Techniken einzigartig.

Das menschenleere London wirkt sehr unreal und doch ist es die dystopische Wirklichkeit, in der wir uns alle auf der Welt befinden. Die verbaute Dreifach-Kamera des iPhone 11 Pro ist sehr leistungsstark und unauffälliger als eine wuchtige DSLR-Profikamera, die in der polizeilich streng überwachten Metropole in der jetzigen Zeit nur Aufmerksamkeit erregen würde.

Dort wo sich einst täglich Millionen Menschen tummelten – wie rund um den Buckingham Palace – ist heute gähnende Leere.

