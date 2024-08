Home Betriebssystem Apple Intelligence: Zusammenfassungen von Benachrichtigungen für weitere Apps verfügbar

Apple Intelligence erhält in der aktuellen Beta eine deutliche Erweiterung einer der Kernfunktionen: Die Zusammenfassung von Benachrichtigungen ist jetzt in mehr als nur zwei Apple-Apps verfügbar. Das Feature kann zu einem späteren Zeitpunkt eventuell von großem Nutzen sein.

Apple liefert eine weitere der versprochenen KI-Funktionen in die aktuelle Beta: Apple Intelligence kann, so Apple auf der WWDC, die hereingekommenen Benachrichtigungen zusammenfassen. Für Nutzer, bei denen sich die Notifications vieler Apps in der Mitteilungszentrale regelmäßig nur so stapeln, kann das durchaus nützlich sein.

Der Haken war aber bis jetzt, dass Apple Intelligence nur in ganzen zwei Apps diese Zusammenfassungen unterstützte: Nachrichten und Mail. – das ändert sich jetzt.

Benachrichtigungen von allen Apps zusammenfassen

Ab iOS 18.1 Beta 3 kann der Nutzer sich Benachrichtigungen von allen Apps zusammenfassen lassen. Diese Funktion kann er zunächst generell ein- oder ausschalten, im weiteren ist es dann aber auch möglich, die intelligenten Zusammenfassungen für jede einzelne App einzuschalten oder die klassische Ansicht zu nutzen.

Auf die eigenen Bedürfnisse eingestellt, kann sich so tatsächlich eine deutliche Effizienzsteigerung bei der Sichtung der täglichen Nachrichtenflut ergeben. Allerdings: Apple Intelligence ist und bleibt nicht nur weiterhin auf Englisch beschränkt, auch wenn nun nicht mehr alle Regionseinstellungen auf die USA gestellt werden müssen, was die Nutzung mit Inhalten in anderen Sprachen verhindert, sondern auch in der EU nicht nutzbar.

Daran dürfte sich frühestens im Laufe des kommenden Jahres etwas ändern, dennoch wird auch dann noch aktuelle Hardware benötigt, auf ältere iPhones kommen die KI-Features nicht mehr.

-----

