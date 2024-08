Home Betriebssystem macOS 15.1 lässt Apps direkt auf externes Laufwerk laden

macOS 15.1 lässt Apps direkt auf externes Laufwerk laden

Mit macOS Sequoia können Nutzer große Apps aus dem Mac App Store direkt auf einem externen Laufwerk installieren. Das ist für alle Anwender praktisch, deren SSD chronisch voll ist oder die nur über vergleichsweise kleine Laufwerke verfügen. Auch wird der Speicherplatzbedarf mit dem kommenden Update deutlich geringer.

macOS Sequoia bringt eine Neuerung im App Store, die sehr nützlich sein kann: Es wird in Zukunft möglich sein festzulegen, dass große Apps, die der Nutzer aus dem Mac App Store herunterlädt, direkt auf ein externes Laufwerk geladen und dort installiert werden, das hat die Seite 9to5Mac in der aktuellen 15.1 Beta entdeckt.

Dies kann in den Einstellungen des Mac App Stores festgelegt werden. Dort muss auch das zu verwendende externe Laufwerk ausgewählt werden. Noch praktischer wäre es gewesen, wenn der Nutzer bei jedem Download die gewünschte Destination hätte wählen können, so muss nun sichergestellt sein, dass das Ziellaufwerk auch angeschossen ist, bevor der Download begonnen wird.

Zudem wirkt sich diese Einstellung nur auf Apps ab einer Größe von einem GB aus, Anwendungen, die kleiner sind, landen weiter auf dem Systemlaufwerk. Die neue Option ist allerdings erst ab macOS Sequoia 15.1 verfügbar, das gerade in Beta 3 vorliegt und irgendwann im Oktober kommen dürfte, zuvor startet macOS Sequoia mit der Version 15.0.

Speicherplatzbedarf von App-Downloads sinkt deutlich

Für App-Downloads aus dem Mac App Store bringt macOS 15 eine weitere, sehr hilfreiche Neuerung: Es wird nun nicht mehr doppelt so viel Speicher benötigt, wie die App groß ist, das war bislang immer hinderlich, wenn das Laufwerk schon recht voll war und ein großer Download anstand.

Von nun an wird nur noch so viel Platz benötigt, wie die App in der installierten Form groß ist, zuzüglich eines kleinen Puffers. Diese überfällige Verbesserung dürfte Nutzern mit kleineren SSDs den Alltag deutlich erleichtern.

