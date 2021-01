Home Apple Mitarbeiter in Quarantäne: TSMC sichert A-Series-Fabrik ab

Apples Zulieferer TSMC möchte einige Mitarbeiter für die nächsten Wochen nicht in einer seiner Fabriken in Taiwan sehen. Der Grund: Diese hatten sich zuvor in einem taiwanischen Krankenhaus aufgehalten, in dem es zu einem Ausbruch von Covid-19 gekommen ist. Die taiwanische Gesundheitsbehörde schickte die Betroffenen bereits in eine zweiwöchige Quarantäne.

TSMC hat einige präventive Maßnahmen ergriffen, um mögliche Beeinträchtigungen der Produktion in einem seiner wichtigen Standorte in Taiwan zu verhindern. Diese könnten entstehen, wenn Mitarbeiter eine Infektion mit Covid-19 in die Fabrik einschleppen.

Die zuständige Aufsichtsbehörde Central Epidemic Command Center of Taiwan hatte zuletzt eine Reihe von Personen in Quarantäne geschickt, die zuvor Patienten in einem bestimmten Krankenhaus in Taiwan waren. Betroffen sind knapp 5.000 Personen, die sich zwischen dem 06. Januar und dem 19. Januar in der Klinik aufgehalten haben.

TSMC möchte seine Prozessorfabrik schützen

Die Betroffenen wurden von den Behörden in eine Quarantäne mit einer Dauer von zwei Wochen geschickt. Bevor sie ihr übliches Leben wieder aufnehmen können, stehen weitere Inspektionen wie erneute Corona-Tests bevor. TSMC hat den Beschäftigten einer Fertigungsanlage unweit der betroffenen Klinik nun verboten, das Werk in den nächsten Wochen zu betreten. Wo immer möglich, solle von daheim gearbeitet werden, was naturgemäß in einer Produktion nur beschränkt möglich ist.

In der betreffenden Fabrik werden unter anderem die A-Series-CPUs von Apple gefertigt. TSMC hatte bereits von Anfang an strikte Beschränkungen und Auflagen wie regelmäßige Temperaturmessungen und eine Minimierung persönlicher Kontakte in all seinen Standorten eingeführt, diese Maßnahmen werden in der betroffenen Fabrik nun zeitweise weiter verschärft.

