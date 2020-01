Apple gewinnt Ex-HBO-Chef für Apple TV+

Apple kann eine gewichtige Personalie für seinen Streamingdienst Apple TV+ verbuchen: Richard Plepler und seine Firma werden für die nächsten Jahre neue Originals für den TV-Dienst produzieren. Plepler ist nicht irgendwer: Er war langjähriger CEO von HBO und unter seiner Führung hat das Bezahlnetzwerk historische Erfolgstitel hervorgebracht.

Apple TV+, das jetzt seit einigen Monaten um die Gunst der Zuschauer ringt, wird in den nächsten Jahren wohl durch interessante neue Inhalte an Attraktivität gewinnen. Wie die New York Times kürzlich berichtete, gelang es Apple nun, Richard Plepler für Apple TV+ zu gewinnen, den Ex-CEO von HBO, einem in den USA sehr populären Pay TV-Dienst.

Richard Plepler war insgesamt für 27 Jahre bei HBO tätig. Während er das Netzwerk leitete, sind Erfolgstitel wie Game of Thrones entstanden. Plepler hatte HBO im Februar 2019 verlassen, ganze acht Monate nach der Übernahme des Dienstes durch den Kommunikationsriesen AT&T.

Fünf Jahre neue Originals für Apple TV+

Wie weiter aus dem Bericht hervorgeht, wird Richard Plepler und seine neu gegründete Produktionsfirma Eden Productions für einen Zeitraum von insgesamt fünf Jahren TV-Serien, Dokumentationen und Filme exklusiv für Apple TV+ liefern. Erste Gerüchte über Gespräche zwischen Plepler und Apple gab es bereits im November. Im Gespräch mit der Zeitung ergänzte er nun Hintergründe zu seinen Motiven: HBO zu leiten sei eine wunderbare und einmalige Erfahrung gewesen, so der TV-Manager, aber er wolle nun nicht versuchen, eine derartige Erfahrung einfach zu kopieren. Stattdessen möchte er etwas neues, aber dennoch artverwandtes tun und sein Glück als Produzent versuchen, Apple TV+ kann davon sicher nur profitieren.>

