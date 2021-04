Home iPhone Apple führte mit dem iPhone 12 die weltweiten Smartphoneverkäufe im Januar an

Apple führte mit dem iPhone 12 die weltweiten Smartphoneverkäufe im Januar an

Das iPhone 12 verkauft sich Anfang des Jahres weltweit ausgesprochen gut. Alle drei Plätze auf dem Treppchen einer neuen Auswertung gehen an Apple. Allerdings zeigt sich einmal mehr, dass das iPhone 12 mini nicht ansatzweise so gut ankommt.

Apple hat mit dem iPhone 12 (Affiliate-Link) ein sehr überzeugendes Smartphone gebaut, das zeigen erneut Schätzungen der weltweiten Absatzentwicklung. In den jüngst von den Marktforschern von Counterpoint Research vorgelegten Erhebungen gehen gleich alle drei Top-Positionen an Apple.

Das iPhone 12, das iPhone 12 Pro Max und das iPhone 12 Pro waren die im Januar 2021 weltweit meist verkauften Smartphones. Dieses Ergebnis ist recht eindrucksvoll und untermauert erneut die realistische Chance, dass Apple 2021 mit den iPhone-Verkäufen den alten Rekord von 2015 einstellen könnte, wie wir zuvor in dieser Meldung berichtet hatten.

Allerdings gab es in der iPhone-Familie nicht nur strahlende Sieger.

Das iPhone 12 Mini verfängt beim Kunden nicht

Apples kleines iPhone 12 Mini landete in diesem Ranking der erfolgreichsten Smartphones der Welt nur auf dem achten Platz. Das ist nun zugegeben kein grundsätzlich schlechtes Ergebnis, doch wird das iPhone 12 Mini von den älteren iPhone 11-Modellen des ‚Vorjahres überholt. Das Problem des Mini ist sein für die geringe Größe vergleichsweise hoher Preis, dennoch möchte Apple offenbar am Mini-Formfaktor festhalten und auch das iPhone 13 in einer 5,4 Zoll-Variante bringen. Allerdings wurde zwischenzeitlich bereits die Produktion des iPhone 12 Mini gedrosselt, wie wir zuvor berichtet hatten. Das iPhone 12 Mini ist das erste kleine Top-Modell eines iPhones seit Jahren. Das iPhone SE zielte von je her eher auf preisbewusstere Käufergruppen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!