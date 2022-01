Home Videos Apple feiert mit Shot on iPhone-Kurzfilm das chinesische Neujahr

Verfasst von Andreas Krämer // 25. Januar 2022 um 12:04 Uhr // Videos // // Keine Kommentare

In seinem neuen Shot on iPhone-Clip “The Comeback” zelebriert Apple das neue chinesische Jahr.

Der spannende Film wurde mit der Kamera von Apples aktuellen Flaggschiff aufgenommen.

Story “The Comeback”

Der Shot on iPhone 13 Pro-Kurzfilm “The Comeback” mit 23 Minuten Dauer wurde von dem chinesischen Regisseur Zhang Meng gedreht. Das Jahr des Tigers beginnt in dem Film mit der Geschichte eines Vaters, eines Sohnes und eines vergessenen Dorfs mit einem Traum, der nicht aus dieser Welt stammt.

Der Clip ist komplett in chinesischer Sprache gehalten und kommt zudem mit englischen Untertiteln, was die Zuschauer noch näher an die handelnden Personen und ihr Leben bringt. Wir lernen das Alltagsleben der Chinesen kennen und welches Abenteuer sie erleben. Der Weltraum spielt auch eine Rolle in dem actionreichen Video.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

