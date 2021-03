Apple-Event am 23. März? Leaker hören von AirTags und iPad Pro

Das nächste Apple-Event soll doch noch im März stattfinden: Ein chinesischer Leaker nennt einen neuen Termin. Zuvor war bereits der 16. März in den Ring geworfen, später aber wieder als unwahrscheinlich bezeichnet worden.

Für den laufenden Monat werden nach wie vor neue Produkte von Apple erwartet. Unklar ist bis jetzt aber noch, in welchem Rahmen welches neue Gadget vorgestellt wird. Nun sind neuerlich Gerüchte um ein mögliches Event von Apple und einen Termin ins Gespräch gebracht worden.

Kang 康总: The OnePlus 9 new product launch event and Apple event are held on the same day.

It seems that the Apple event is on March 23rd.

