Apple entfernt Altversionen von Pages, Numbers und Keynote

Mit der Einführung des Apple Creator Studios sorgte Apple hinsichtlich Pages, Numbers und Keynote für Verwirrung: Es gab die klassische Version und die neue Variante, nur erkennbar an den überarbeiteten Icons. Problematisch wurden die fehlenden Aktualisierungen auf dem Mac – startete man diese, forderte die Meldung auf, die neuen Versionen zu laden. Zumindest hier räumt Apple etwas auf.

Apple entfernt die Altversionen aus dem App Store

Wer sich aktuell im App Store umschaut, wird die alten Versionen von Pages, Numbers und Keynote so nicht mehr auffinden können. Apple hat diese nämlich entfernt, was der Übersichtlichkeit auf jeden Fall zuträglich ist. Sieht man sich im Store um, so tragen die neuen Programme bereits das „Erneut herunterladen“-Icon. Beim Wiederherstellen des App-Bestands landen also automatisch diese Ausgaben auf dem Mac, was ein klares Kalkül von Apple ist. Sollen es jedoch partout wieder die früheren Versionen sein, gibt es weiterhin den Weg über die Download-Historie (links unten auf den Account klicken). Für neue Nutzer stehen jedoch ausschließlich die seit Februar erhältlichen Apps zur Verfügung.

Der Freemium-Anspruch wird klar hervorgehoben

Geht es nach dem Willen Apples und dieser Umstellung, soll sukzessive das Wissen, dass sich Pages, Numbers und Keynote komplett kostenfrei nutzen lassen, verschwinden. Stattdessen möchte Apple den Freemium-Charakter deutlich stärker betonen. Vereinfacht gesagt, soll der Nutzer den Eindruck bekommen, dass man nur eine extrem abgespeckte Basisversion kostenfrei nutzen kann – und man für mehr Komfort das Apple Creator Studio abonnieren soll. Dieses kostet bekanntlich 12,99 Euro oder 129,00 Euro im Monat udn ermöglicht den Zugriff auf den sogenannten Content-Hub innerhalb von Pages, Numbers und Keynote. Hier hat man Zugriff auf Fotos, Grafiken und Vorlagen sowie KI-Funktionen. Zudem gibt es dann Final Cut Pro, Pixelmator Pro 4 (auch für das iPad), Motion, Compressor und MainStage.