Vodafone CallYa Prepaid: Datenvolumina erneut angepasst

Jahrelang war der Mobilfunkmarkt in Deutschland speziell auf dem Prepaidgebiet ein Trauerspiel. Doch seit geraumer Zeit liefern sich hier die Deutsche Telekom und Vodafone einen erbitterten Streit darüber, wer die attraktiveren Pakete anbietet. Nun legen die Düsseldorfer wieder vor und verbessern die Jahrestarife.

Vodafone baut seinen Jahrestarif aus

Die neuen Tarife auf Jahresbasis fangen bei 20 GB für 49,99 Euro an. Das CallYa Jahrespaket M enthält jetzt 250 GB Daten für weiterhin 99,99 Euro. Im CallYa Jahrespaket XL kann man für 199,99 Euro 1.000 GB Daten über ein Jahr hinweg verbrauchen. Im XL-Paket ergibt sich also rechnerisch folgendes Ausstattung:

monatlich 83,3 GB Datenvolumen

für monatlich 16,75 Euro

Vodafone betont, dass das in den CallYa-Jahrestarifen enthaltene Datenvolumen flexibel über das gesamte Jahr verteilt und nach individuellem Bedarf genutzt werden kann.

5G und eSIM sind inklusive

Die CallYa-Tarife unterstützen standardmäßig den Zugang zum 5G-Netz von Vodafone und lassen sich bei Bedarf direkt mit einer eSIM konfigurieren. Die klassische SIM-Karte steht weiterhin zur Auswahl. Kunden mit einem bestehenden Festnetzanschluss von Vodafone erhalten in allen CallYa-Tarifen darüber hinaus monatlich ein zusätzliches Gigabyte Datenvolumen. Voraussetzung ist, dass die Prepaid-Karte bei Vodafone einem Haushalt zugeordnet ist.