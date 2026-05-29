Apple CarPlay überflüssig? Rivian glaubt an KI-Revolution

Apple CarPlay ist für viele Autokäufer in unserer Community ein ausschlaggebender Faktor. Dennoch gibt es verschiedene Autohersteller, die sich gegen den Support der iPhone-Spiegelung entschieden haben. Einer davon ist Rivian. Geht es nach dem Software-Chef, spielt CarPlay dank KI bald gar keine Rolle mehr.

Das hat Rivians Software-Chef Wassym Bensaid in einem Podcast mit The Verge gesagt. Demnach glaubt das Elektroauto-Startup aus den USA, dass KI-Agenten künftig all das besser können, was Apple CarPlay und Android Auto heute bieten.

Rivian will Kontrolle nicht abgeben

„Die Herausforderung mit Smartphone-Spiegelungen ist, dass sie jeden einzelnen Pixel im Auto übernehmen“, führt Bensaid aus. Rivian möchte aber sein eigenes Interface ausbauen und eine vollumfängliche Integration anbieten. Zudem führt die „tiefe KI-Integration ins Auto“ in Zukunft dazu, dass Apple CarPlay und Android Auto „völlig überflüssig“ werden. Bensaid sei „fest davon überzeugt, dass sich die Art und Weise, mit Apps zu interagieren“ durch KI-Agenten „grundlegend verändern werde“.

Apple CarPlay spiegelt Apps vom iPhone in das Cockpit kompatibler Fahrzeuge. Mit CarPlay Ultra hat Apple die Möglichkeit geschaffen, auch grundlegende Fahrzeug-Funktionen wie die Klimatisierung zu übernehmen. Der Mangel an einer CarPlay-Unterstützung bedeutet aber nicht, dass iPhone-User auf ihre Apple-Dienste verzichten müssen. Rivian bietet für seine Software beispielsweise eine eigene Apple Music-App an, viele Hersteller integrieren Kalender und Streaming als eigenständige Anwendungen.