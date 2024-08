Home Sonstiges Rivian bringt Apple Music mit Spatial Audio und Dolby Atmos

Rivian bringt Apple Music mit Spatial Audio und Dolby Atmos

Tesla, Rivian und einige andere Autohersteller sind dafür bekannt und in die Kritik geraten, kein CarPlay oder Android Auto anzubieten. Dafür gibt es Gründe, auf Apple Music und Co muss man deshalb aber nicht verzichten. Rivian zum Beispiel bietet nun Apple Music als eigene App mit Unterstützung für Spatial Audio und Dolby Atmos an. Einen Haken gibt es allerdings.

Vor kurzem bestätigte Rivian-CEO und -Gründer RJ Scaringe, dass Apple CarPlay auch in Zukunft kein Thema bei Rivian sein wird. Begründet wird der Schritt mit dem Versuch, ein eigenes, perfekt funktionierendes Ökosystem aufzubauen. In diesem Ökosystem können Apps wie Apple Music, Google Maps oder eine Kalender-Anwendung aber durchaus funktionieren.

Rivian: Apple Music setzt Abo voraus

Jetzt hat Rivian ein Software-Update veröffentlicht, welches die Unterstützung für Apple Music bereitstellt. Die native App unterstützt Spatial Audio und Dolby Atmos. Um die Features nutzen zu können, benötigt man allerdings eine „Connect Plus“-Mitgliedschaft. Diese hat Rivian im Juni erstmals angeboten, monatlich werden dafür $14,99, jährlich $149,99 fällig. Connect Plus aktiviert den Mobilfunk-Chip des Fahrzeugs, wodurch Streaming und andere Funktionen ermöglicht werden.

Rivian ist mit diesem Vorgehen nicht alleine. Auch Tesla verzichten vollständig auf Apple Carplay, bietet aber ebenfalls eine Apple Music-Anwendung an. Andere Autohersteller fahren die Entwicklung eigener Software zurück und überlassen Google und Apple ihre Cockpits.

Ist euch Apple CarPlay wichtig oder könnt ihr mit der Lösung leben, welche Rivian und Tesla anbieten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.