Foxconn baut ab 2022 E-Auto-Fabrik in den USA

Foxconn baut ab kommendem Jahr Fabriken für die E-Auto-Produktion in den USA. In diesen Werken könnte zu einem späteren Zeitpunkt auch das Apple Car vom Band laufen. Apple ist allerdings bei seiner Suche nach einem Auftragsfertiger noch immer nicht bedeutend voran gekommen.

Foxconn bereitet sich darauf vor, in die Produktion von E-Autos groß einzusteigen. Der weltgrößte Auftragsfertiger wird ab kommendem Jahr Fabriken für die Montage von Elektroautos unter anderem in Nordamerika errichten, wie heute aus Berichten japanischer Wirtschaftsmedien hervorgeht. Danach wird ab 2022 auch der Standort in Wisconsin auf dieses Ziel hin ausgerichtet. Die neuen Standorte sollen ab 2023 einsatzfähig sein. Vor Jahren schon hatte Foxconn versprochen, in dem Staat Investitionen in einem Volumen von bis zu zehn Milliarden Dollar zu tätigen.

Darüber hinaus möchte Foxconn auch E-Auto-Fabriken in Thailand errichten, Mexiko wurde als Standort bereits ins Auge gefasst.

Apple könnte das Apple Car bei Foxconn bauen lassen

Foxconn reagiert mit diesen Schritten auf eine für die Zukunft erwartete Verlangsamung des Wachstums bei Smartphones und anderen Consumer-Produkten und möchte auf der neuen Welle der E-Autos von Anfang an mitschwingen. Zunächst wird Foxconn in seinen neuen Fabriken Fahrzeuge für seinen Kunden Fisker fertigen. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre auch eine Auftragsarbeit zur Produktion des Apple Car möglich, hierfür müsste Apple allerdings zunächst über das Planungsstadium seines ersten Autos hinauskommen. Derzeit müht man sich noch immer, Partner für die Produktion zu finden. In einer früheren Meldung hatten wir über die jüngsten Versuche Apples berichtet, Batterien für sein Auto zu beziehen.

