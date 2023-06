Home Sonstiges Apple Car: Altes Chrysler-Testgelände könnte Apple gehören

Satellitenaufnahmen in Arizona zeigen ein weitläufiges Testgelände, das vor Jahren einmal Chrysler gehört hat. Wie das amerikanische Automagazin Car and Driver nun vermutet, könnte es sich dabei um ein Testgelände von Apple handeln. Ein Bild legt nahe, dass Apple hier Testfahrten für das autonome Apple Car durchführt.

Gerüchte um ein Auto von Apple halten sich seit mehreren Jahren hartnäckig. Bisher gibt es dazu keine offiziellen Aussagen des Unternehmens. Wie wir jedoch bereits berichteten, soll unter dem Projektnamen „Titan“ ein autonomes Fahrzeug von Apple entstehen.

Lexus-Modelle mit Apple-Technik?

Das Bild, das Car and Driver veröffentlicht hat, zeigt einen Lexus mit flacher Dachbox. In dieser könnten Sensoren verbaut sein, die Apple zur Entwicklung des Projektes braucht. Bereits in der Vergangenheit ist diese Art Fahrzeug in Kalifornien aufgefallen, sie konnte Apple eindeutig zugeordnet werden. Es ist also nicht auszuschließen, dass Apple hier tatsächlich ein Gelände erstanden hat, um autonomes Fahren voranzutreiben und eventuell irgendwann mit einem eigenen Auto zu veröffentlichen.

Unter dem Namen „Titan“ dürfte das Fahrzeug nach den negativen Schlagzeilen der vergangenen Tage nicht veröffentlicht werden. Das U-Boot, dass sich auf den Weg zur Titanic gemacht hat und verunglückte, hieß ebenfalls „Titan“. Unabhängig von der negativen Konnotation des Namens sind Projektnamen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Was denkt ihr, wie Apple sein eigenes Auto nennen dürfte? Sehen wir bald ein Apple iCar oder fällt euch etwas anderes ein? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

