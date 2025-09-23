Apple TV+ kündigt mit „The Off Weeks“ die nächste Serie mit Jessica Chastain in der Hauptrolle an

Wer Apple TV+ abonniert hat, kann sich auf viele ausgezeichnete Serien freuen – dies meinen wir sogar wortwörtlich. Ende des Monats wird es eine neue Thrillerserie mit Jessica Chastain in der Hauptrolle geben. Nun kündigte der Streamingdienst die nächste Serienneuheit ein, in der Jessica Chastain wieder die Hauptrolle übernehmen wird. Unterstützt wird sie dabei von Ben Stiller.

Neue Serie „The Off Weeks“ angekündigt

Es handelt sich hierbei um eine Miniserie, die damit auf die insgesamt acht angekündigten Episoden limitiert sein dürfte. Bezüglich des Inhaltes hält man sich noch etwas zurück, in der Pressemitteilung wird dies wie folgt beschrieben:

Als die Scheidung das Leben des Schriftstellerprofessors Gus Adler ins Chaos stürzt, kämpft er in den Wochen, in denen er das Sorgerecht für die Kinder hat, darum, die Dinge zusammenzuhalten. Doch in seinen freien Wochen verliebt er sich gefährlich in Stella West, eine geheimnisvolle Frau, deren Ankunft Gus‘ Pflichten und Ambitionen auf einen tödlichen Kollisionskurs bringt.

Jessica Chastain und Ben Stiller übernehmen nicht nur die Hauptrollen, beide fungieren auch als ausführende Produzenten der limitierten Serie. Die Regie übernimmt Michael Showalter („The Idea of You“, „The Dropout“) und als Showrunner agiert Alissa Nutting („Made for Love“). Wann genau wir mit dem Start der Serie rechnen können, ist ebenfalls unklar.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.