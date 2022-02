Home Gerüchte Apple-Brille soll mit ultrahochauflösenden Mikro-OLED-Displays kommen

Apple-Brille soll mit ultrahochauflösenden Mikro-OLED-Displays kommen

In den Displays der Apple-Brille kommen eventuell Mikro-LED-Panels zum Einsatz. Diese könnte Apple von TSMC beziehen. Mikro-LEDs erlauben kleinere, leichtere und sparsamere Displays – perfekt für eine VR-Brille. Allerdings sind sie auch noch sehr kostenintensiv.

In Apples VR-Brille kommen möglicherweise Mikro-LED-Panels zum Einsatz. Vermutungen in dieser Richtung waren in der Vergangenheit immer wieder einmal geäußert worden, nun erhalten sie neue Nahrung. Wie zuletzt aus Berichten südkoreanischer Medien hervorging, könnte Apple für die Displays in der ersten VR-Brille auf Panels zurückgreifen, die von TSMC bezogen werden.

Mikro-OLED-Displays stellen einen nächsten Schritt in der Displayevolution dar. Sie werden ohne trennende Schicht direkt auf dem Chip aufgebracht und erlauben kürzere Schaltzeiten. Zudem fallen solche Displays dünner und leichter aus und verbrauchen weniger Energie – alles perfekte Voraussetzungen für eine VR-Brille.

Unglaublich hohe Pixeldichte in der Apple-Brille

Apple könnte in seiner Brille Displays zum Einsatz bringen, die eine Pixeldichte von 3.000 Bildpunkten pro Zoll aufweisen.

Unterdessen soll auch Samsung an einem eigenen VR-Gerät arbeiten. Es werde über eine nicht näher beschriebene Hologrammtechnik verfügen, heißt es. Als Partner sind angeblich Microsoft und DigiLens mit im Boot. Angetrieben werden soll die Samsung-Brille von einem Exynos-Chip von Samsung, diese haben allerdings weder in den letzten Jahren, noch in der jüngsten Generation in der europäischen Version des Galaxy S22 / Ultra eine sonderlich gute Figur gemacht. Allerdings ist es nicht abwegig, dass auch Samsung an einer eigenen Brille arbeitet. Zuletzt hatten wir darüber berichtet, dass auch Google an einer eigenen VR-Brille bastelt. Diese liegt allerdings noch einiges hinter Apples Zeitplan – und der dürfte auch keinen Release vor Ende des Jahres zulassen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!