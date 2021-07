Apple bittet einige Mitarbeiter, ihren Impfstatus anzugeben

Apple bittet seine Mitarbeiter seit kurzem, i in bestimmten Situationen ihren Impfstatus mitzuteilen. Dies ist nicht verpflichtend und kann vertraulich erfolgen. Ob diese Änderung im internen Ablauf ein Anzeichen auf eine bevorstehende Impfpflicht für Rückkehrer ins Großraumbüro ist, ist nicht klar.

Apple hat offenbar damit begonnen, seine Mitarbeiter nach ihrem Impfstatus zu fragen. Wie Quellen gegenüber 9to5Mac und zuvor The Verge erklärt hatten, werden Beschäftigte in bestimmten Situationen beziehungsweise an bestimmten Arbeitsplätzen ermutigt, ihren Impfstatus anzugeben.

Hierbei handle es sich nicht um eine verpflichtende Angabe, heißt es. Auch könne die Angabe vertraulich auf einer entsprechenden internen Website gemacht werden.

Here's the guidance for Apple employees: "Apple is asking our team members in certain locations to share their current vaccination status. You can confidentially share whether you’re fully vaccinated, have had a partial dose, are not vaccinated, or do not wish to share."

