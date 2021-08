Home Apple App Store-Käufe ohne iTunes-Zwang: Südkorea erlässt wegweisende Regulierung

Apple darf Entwickler in Südkorea nicht länger zwingen, Zahlungen über iTunes abzuwickeln, eine entsprechende Vorschrift wurde heute vom Parlament verabschiedet. Auch Googles Play Store ist von der Novelle betroffen. Diese Gesetzesverschärfung betrifft zwar direkt nur Entwickler in Südkorea, die weiteren Auswirkungen auf Apples weltweites Geschäft könnten allerdings beträchtlich sein.

Apple sieht in Südkorea einer erheblichen Änderung seiner App Store-Praxis entgegen: Das Parlament des asiatischen Landes hat heute eine Ergänzung zum geltenden Telekommunikationsgesetz verabschiedet, die es Unternehmen mit signifikanten Marktanteilen auf dem südkoreanischen Markt verbietet, Entwickler dazu zu verpflichten, Zahlungen ausschließlich über ihre eigene Infrastruktur abzuwickeln. Es muss viel mehr auch erlaubt werden, Zahlungen über Dritte oder in Eigenregie abzuwickeln.

Wir hatten bereits vor einigen Tagen über entsprechende Pläne der südkoreanischen Politik berichtet, die Gesetzesänderung sollte dem Parlament eigentlich schon gestern zur Abstimmung vorgelegt werden, allerdings hatten die Abgeordneten sich zunächst mit dringlicheren Tagesordnungspunkten befasst, wie das WSJ berichtet.

Gesetzesnovelle in Südkorea könnte weltweite Wirkung nach sich ziehen

Nun ist es durchaus nicht so, dass einzig Südkorea schärfere Regulierung in dieser Thematik anstrebt. Tatsächlich sind in allen westlichen Märkten einschließlich der USA entsprechende Gesetzesinitiativen angeregt beziehungsweise bereits auf den Weg gebracht worden, weltweit ermitteln Regulierungsbehörden wegen möglicher Wettbewerbsverzerrungen.

Dass nun eine erste Regierung Fakten geschaffen hat, könnte eine Kette weiterer ähnlich gelagerter Regulierungsverschärfungen nach sich ziehen. Für Apple wäre das eine verhängnisvolle Entwicklung: Das Unternehmen generiert seine ständig auf neue Rekordhöhen steigenden Umsätze im Services-Segment nach wie vor zu einem großen Anteil durch Einnahmen aus dem App Store, diese werden durch eine erzwungene Akzeptanz dritter Zahlungsdienstleister im App Store zweifellos signifikant geschmälert werden.

