App Store-Einnahmen wuchsen 2020 überdurchschnittlich stark: Habt ihr auch mehr ausgegeben?

Die Einnahmen im App Store sind im vergangenen Jahr überdurchschnittlich stark gewachsen: Im Vergleich zu den Vorjahren, fällt das Plus deutlich aus dem Rahmen. Wohl auch aufgrund der durch die Corona-Pandemie vielerorts aufgetretenen gesellschaftlichen Einschränkungen, wurden vermehrt digitale Dienstleistungen konsumiert. Habt ihr vergangenes Jahr auch mehr für Apps und Abos ausgegeben?

Apples App Store legte im vergangenen Jahr deutlich kräftiger zu, als in den Jahren zuvor: Die Erlöse aus Apples digitalem Laden für Software stiegen laut Medienberichten auf rund 64 Milliarden Dollar. zum Vergleich: Im Jahr zuvor lagen die kalkulierten Erlöse noch bei rund 50 Milliarden Dollar, der Zuwachs entspricht so einem Plus von rund 28%.

Dieses Wachstum fällt erheblich kräftiger aus, als in den Vorjahren: 2019 lag das Plus aus App Store-Einnahmen bei lediglich zwei Milliarden Dollar im Vergleich zu 2018.

Corona trieb die Umsätze

Apple gibt keine konkreten Auskünfte darüber, wie viel es mit dem App Store verdient. Dessen Erlös fließt in der Bilanz in die Umsätze der Services-Sparte ein, die wiederum seit Jahren ein unermüdlicher Wachstumsmotor für Apple ist. Zum letzten Quartal lagen die Erlöse aus diesem Bereich bei 53,7 Milliarden Dollar.

Zudem gibt Apple eine Zahl an, die besagt, wie viel Geld Apple seit Eröffnung des App Store 2008 an die Entwickler ausgeschüttet hat. Dies waren im Januar 2021 200 Milliarden Dollar, was einem Zuwachs von 45 Milliarden Dollar binnen Jahresfrist entspricht, was wiederum den Nettoerträgen der Entwickler entsprechen sollte. Diese erhalten 70% des erwirtschafteten Umsatzes, seit 2021 können kleinere Entwickler mit weniger als einer Million Dollar Umsatz im Jahr eine Reduzierung auf die Hälfte der Provision beantragen.

In einer weiteren Meldung sind wir auf das Kaufverhalten im App Store über Weihnachten und die Feiertage Ende 2020 eingegangen.

Habt ihr im letzten Jahr auch deutlich mehr Geld im App Store gelassen?

