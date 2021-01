Home Gerüchte iPhone 13: Notch kleiner, Kamera größer und Gehäuse dicker?

Das iPhone 13 könnte mit einer etwas kleineren Notch kommen. Außerdem soll Apple verschiedene Änderungen planen, die unter anderem in einem minimal dickeren Gehäuse und einem veränderten Kameradesign resultieren könnten.

Das iPhone 13 wird im wesentlichen wie dessen Vorgänger ausfallen, darauf deuten frühe Hinweise auf die kommenden Modelle hin. So wird mit abermals vier Modellen gerechnet, deren Abmessungen in Höhe und Breite mit den aktuellen vier Varianten des iPhone 12 übereinstimmen. Allerdings wird das Gehäuse der kommenden iPhones möglicherweise um 0,26 mm dicker ausfallen, heißt es in einem Ausblick aus Japan, der sich auf Informationen aus der chinesischen Lieferkette stützt. Zugleich könnte Apple die Kamera umgestalten.

Die Hauptkamera soll noch ein wenig größer, zugleich aber womöglich auch etwas flacher werden. Apple könnte die gesamte Kamera-Einheit mit Saphirglas abdecken, um sie besser vor Schäden zu schützen, heißt es.

Wird die Notch im iPhone 13 kleiner?

Abermals wurden zudem Spekulationen um die Notch geäußert: Dass diese kleiner werden soll, wurde bereits zu verschiedenen Gelegenheiten prognostiziert, wie wir verschiedentlich berichtet hatten, Änderungen haben sich indes bis jetzt nicht ergeben. Im iPhone 13 wird sie eventuell zwar nicht in der Länge reduziert, dafür aber flacher. Erreicht werden könnte das durch die Verlagerung von Komponenten der TrueDepth-Kamera in die Ecke des Displays.

Die SensorShift-Stabilisierung der Kamera, die bis jetzt nur im iPhone 12 Pro Max verbaut ist, könnte im iPhone 13 auf beide Pro-Modelle ausgeweitet werden.

Welche dieser Änderungen sich im finalen Design wiederfinden wird, bleibt freilich abzuwarten.

