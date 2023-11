Home Apps App Store Awards 2023: Die besten Apps und Spiele des Jahres

Apple hat gestern die „App Store Awards 2023“ präsentiert. In der jährlichen Auszeichnung geht es um die besten Apps und Spiele, die das Jahr hervorgebracht hat. Ein App Store-Redaktionsteam hat dabei 14 Anwendungen ausgewählt, die sich in Zukunft mit dem Titel „Beste App 2023“ im App Store rühmen dürfen.

Es ist die Zeit des Jahres, in denen Spotify Wrapped und Co die Schlagzeilen und Instagram-Storys fluten. Auch Apples App Store hat ein „Best of“: In einer Pressemeldung gibt Apple einen Überblick über die Gewinner. Dabei wird – wer hätte es geahnt – in die Kategorien iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Watch unterteilt. Für jedes Gerät gibt es eine App sowie ein Spiel des Jahres. Zudem verleiht Apple den Titel „Apple Arcade Spiel des Jahres“.

Kreativität und Sport im Fokus, Hello Kitty liefert bestes Arcade-Spiel

Die iPhone App des Jahres hört auf den Namen All Trails und verbindet die Wander- und Radfahr-Community. Auf dem iPad steht wie zu erwarten Kreativität im Fokus: Die Makeup-App Prêt-à-Makeup nutzt das ganze Potenzial des Apple Pencils und steht laut Apple für Inklusion und Kreativität. Auch auf dem Mac hat es mit der Bildbearbeitungs-App Photomator eine Anwendung ganz nach oben geschafft, die das Kreative beansprucht. Auf dem Apple TV gewinnt die App MUBI, in welcher Filme und Dokumentationen nach Regisseur und aufstrebenden Autoren gesucht werden können. Die Apple Watch ist prädestiniert für Sport, deshalb ist der diesjährige Sieger keine Überraschung. Mit SmartGym lassen sich Trainingseinheiten im Fitnessstudio tracken und im Apple-Look anzeigen und analysieren.

Kommen wir zu den Spielen: Auf dem iPhone gewinnt das Weltraumfantasie-Spiel Honkai: Star Rail. Das große iPad-Display nutzt wohl Lost in Play, ein Abenteuerspiel am besten aus. Lies of P ist das beste Mac-Spiel. Dass diese Kategorie für die Apple Watch nicht existiert, müssen wir vermutlich gar nicht erwähnen. Ein fehlendes Spiel des Jahres für Apple TV wundert uns dagegen schon. Apple hatte unlängst die kleine Streaming-Box als Gaming-Ersatz vermarktet.

Dafür lassen sich dort Apple Arcade-Spiele zocken, wofür Apple einen eigenen Preis verleiht: Hello Kitty Island Adventure ist das „Apple Arcade Spiel des Jahres 2023“.

Cook lobt „zielorientierte Bestimmung“ einiger Apps

Tim Cook hat sich bezüglich der App Store Awards folgendermaßen geäußert: „Es ist inspirierend zu sehen, wie Entwickler:innen immer wieder unglaubliche Apps und Spiele herausbringen, die die Welt um uns herum neu definieren“, so der CEO von Apple. „Die diesjährigen Gewinner:innen stehen für das grenzenlose Potenzial von Entwickler:innen, ihre Visionen zum Leben zu erwecken, indem sie Apps und Spiele mit beeindruckendem Erfindungsgeist, außergewöhnlicher Qualität und zielorientierter Bestimmung entwickeln.“

Um den letzten Punkt aufzugreifen, hat Apple noch die Kategorie „Kultureller Einfluss“ geschaffen und Apps gekürt, die dazu beitragen, einen positiven Wandel zu bewirken. Dazu gehören:

Die App Pok Pok, welche eine Sammlung von Spielzeugen mit Blick auf Inklusion bereithält. Vorschulkinder mit unterschiedlichen Hintergründen und Fähigkeiten sollen damit individuell gefördert.

Proloquo stellt Hilfsmittel zur Verfügung, um auf neue Weise kommunizieren zu können. Die App wird bei Sprach- und Hörbarrieren eingesetzt.

Too Good To Go ist eine Anwendung, welche sich gegen das Wegschmeißen von noch guten Lebensmitteln stellt. Eine Vielzahl von Restaurants nutzt die App, um nach Ladenschluss nicht verkaufte Lebensmittel zu vergünstigten Preisen anzubieten.

In Unpacking können Anwender meditative Rätsel lösen.

Finding Hannah bringt ein farbenfrohes Wimmelbildspiel über das inklusive Aufwachsen mit schönen Geschichten auf iPhone und iPad.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Apps und Spiele für euch die besten ihrer Kategorie sind.

