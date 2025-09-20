Der iPhone Verkaufsstart ist Geschichte und Roman und Lukas haben die neusten Geräte vor sich liegen. Die Eindrücke zum iPhone Air und iPhone 17 Pro hört ihr in der neusten Folge des Apfelplausch. Und natürlich haben wir weitere News und Gerüchte mit im Gepäck.

iPhone 17 Pro / Air: Erste Hands-On-Eindrücke und iOS 26-Beobachtungen

Lukas und ich haben bekanntlich beide eine iPhone-Generation ausgesetzt: Mit dem iPhone 17 Pro / Max Leben wir uns wieder die neue Gerätegeneration zu und haben schon eine ganze Reihe erster Eindrücke – mehr Tiefe kommt natürlich noch in den kommenden Folgen.

Zum iPhone Air werdet ihr bei uns später noch ausführlicher lesen, einige erste Eindrücke gibt es aber auch hier jetzt schon. Und dann darf natürlich iOS 26 nicht fehlen: Was ihr berichtet und was wir beobachten, darüber sprechen wir heute auch.

Post von euch und einige wenige Gerüchte runden die heutige Sendung ab, die zumindest mir bei der Aufnahme viel Spaß gemacht hat. – euch nun auch viel Freude beim Hören!

