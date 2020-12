Home Featured Apfelpage.de wünscht ein frohes und gesundes neues Jahr!

Apfelpage.de wünscht ein frohes und gesundes neues Jahr!

Liebe Leser! Wir von Apfelpage.de wünschen euch allen ein frohes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2021. 2020 verabschieden wir mit der Hoffnung auf baldige Besserung der momentanen Umstände.

Ein Jahr geht zu Ende. Auch 2020 haben wir uns bemüht, unseren Lesern einen profunden Überblick über die Entwicklungen und aktuelle Ereignisse aus der Apple-Welt zu geben. Auch wenn auch unsere Berichte teils von der Krise in der Welt überschattet waren, haben wir doch versucht, wo immer möglich eine Corona-freie Berichterstattung zu bieten.

In der letzten Minute des alten Jahres möchte ich die Gelegenheit nutzen, im Namen unseres Teams allen Lesern ein frohes und gesundes neues Jahr 2021 zu wünschen.

Be excellent to each other

Für das neue Jahr wünsche ich euch, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und uns allen eine baldige Rückkehr in ein Leben mit all den Freiheiten und Annehmlichkeiten, die für uns immer selbstverständlich waren.

Und auch ich habe einen kleinen Wunsch an euch für das neue Jahr: Wie schon zu verschiedenen Gelegenheiten angesprochen, ist der Ton in den Kommentaren unter unseren Artikeln immer wieder ein wenig rau. In den letzten Monaten ist die Grundstimmung hier schon deutlich angenehmer geworden, was auch daran liegt, dass wir inzwischen konsequenter gegen inakzeptables Verhalten in den Kommentaren vorgehen. Im Interesse aller, die sich in den Kommentaren stets höflich und sachorientiert äußern und auch im Interesse unseres Teams, das die Kommentare in seiner Arbeitszeit lesen und moderieren muss, ist mein Wunsch an euch für 2021: Be excellent to each other!

Lasst uns gemeinsam einen Raum schaffen, in dem wir über Apple-Produkte diskutieren, Erfahrungen austauschen und einander mit Ratschlägen helfen können, ohne die Standpunkte anderer anzugreifen oder verbal aufeinander einzudreschen.

In diesem Sinne: Wir lesen uns 2021!

