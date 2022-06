Home Hardware Anker präsentiert die Life A3i Earbuds und Kompakt-Powerbank 321

Anker präsentiert die Life A3i Earbuds und Kompakt-Powerbank 321

Der Zubehörhersteller Anker beginnt die neue Woche mit neuem Zubehör. Konkret geht es dabei um einen neuen tws In-Ear sowie eine neue Kompakt-Powerbank, welches mit gewohnt günstigen Preisen überzeugen soll. Werfen wir einen Blick darauf.

Anker Life A31 Earbuds

Die neuen Life A31 Earbuds werden von der hauseigenen Audio-Tochtermarke Soundcore realisiert und sind komplett kabellose In-Ears. Für den Sound sollen 1- mm Treiber sorgen. Anker stattet die neuen In-Ears zudem mit einem hybriden Noise Cancelling aus. Dafür kommen die vier Mikrofone zum Einsatz, die gleichzeitig für eine kristallklare Gesprächsqualität sorgen sollen.

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit 9 Stunden an, was angesichts der Größe beeindruckend ist. In Kombination mit dem Ladecase sollen sogar bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit möglich sein. Um den günstigen Preis von knapp 60 Euro zu realisieren, verzichtet Anker auf eine Touchsteuerung und setzt stattdessen auf mechanische Tasten.

Kompakt-Powerbank 321

Außerdem bietet der Hersteller ab heute eine neue Kompakt-Powerbank an. Die neue PowerCore-Powerbank konzentriert sich dabei vor allem auf ein kleines Packmaß und versucht mit ihrer Größe von 9,6 cm x 4,5 cm x 2,3 cm zu überzeugen. Die Akkukapazität mit 5.200 mAh ist indes wenig überzeugend. In Sachen Anschlüsse besitzt das neue Modell sowohl einen USB-C-, als auch einen USB-A-Port, die zudem gleichzeitig benutzt werden können.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden neuen Produkte lassen sich ab sofort bestellen. Für die Anker PowerCore 321 werden 24,99€ fällig, die neuen In-Ears kosten 59,99€. Amazon verspricht, bei einer Bestellung am heutigen Tag eine Lieferung bis spätestens Mittwoch.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!