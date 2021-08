Home Deals Angebot: Schickes MagSafe-Set für knapp 45,00€

Angebot: Schickes MagSafe-Set für knapp 45,00€

Rund ein Jahr nach der Vorstellung des iPhone 12 gibt es nicht wenige, die genau ein Merkmal besonders hervorheben – nämlich MagSafe für das Laden. Das wollen wir als Anlass nehmen und euch eine schicke MagSafe-Kombination ans Herz legen, die knapp 45 € kostet.

MagSafe-Charger + Stand

Der originale MagSafe-Charger von Apple hat neben dem Preis eine große Schwachstelle – es liegt flach auf dem Tisch auf. Um das iPhone also schnell mitzunehmen, braucht es also immer eine zweite Hand. Das ist nicht ganz so ergonomisch aber mit unserem Deal haben wir eine schicke Lösung für euch.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!