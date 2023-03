Home Deals Amazon startet seine Frühlingsangebote am 27. März 2023

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. März 2023 um 11:08 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

In den ersten Monaten des Jahres 2023 waren Angebotsaktionen recht rar, doch Amazon scheint nun zum ersten großen Wurf auszuholen. Ende März wird der Versandgigant seine Frühlingsangebote platzieren.

Amazon Frühlingsangebote 2023

Bei seinen Frühlingsangeboten lockt Amazon mit Rabatten von bis zu 40 Prozent in allen Produktkategorien. Welche Angebote bzw. welche Produkte reduziert werden, ist derzeit noch ungewiss. Tendenziell dürfte auf jeden Fall die eigene Hardware den vollen Rabatt von 40% verpasst bekommen. Die Rabatte von 60% oder sogar 70% scheinen vorbei zu sein. Alle Angebote in der Aktion wechseln nach sechs Stunden, schnell sein lohnt sich also.

Erste Angebote

Um die Angebote in Anspruch nehmen zu können, müsst ihr Prime-Kunde sein. Diese Mitgliedschaft kostet im Jahr 89,00 Euro pro Jahr bzw. 8,99 Euro pro Monat. Um sich auf die Aktion einzustimmen, gibt es erste Angebote rund um die hauseigenen Services:

