Amazon Haul soll Temu, Shein und Co. die Stirn bieten

Gerade während Corona erfuhr E-Commerce einen regelrechten Boom, Konzerne wie Apple und Amazon vermeldeten Rekordgewinne. Diese Ergebnisse riefen auch Konkurrenten auf den Plan, worunter speziell Amazon leidet. Plattformen wie Shein oder auch Temu eroberten die hiesigen Märkte im Sturm. Nun reagiert der Online-Händler aus Seattle und bietet Schnäppchenjäger eine neue Rubrik an.

Amazon Haul soll es richten

Amazon Haul ist keine neue Plattform, sondern innerhalb von Amazon eine neue Rubrik. Diese soll Schnäppchenjäger anlocken und Kunden von Shein und Temu wieder zurückholen. Haul enthält demnach Artikel aus den Kate­gorien Mode, Wohnen und Life­style. Laut Amazon werden dort Tausende Produkte für 20 Euro oder weniger zu finden sein, die meisten für unter zehn Euro. Der Start in den USA im vergangenen November sowie die Ausdehnung nach UK in diesem Mai waren erfolgreich genug. Amazon äußert sich gegenüber der DPA wie folgt dazu:

Wir wissen, dass es für Kundinnen und Kunden in Deutsch­land wichtig ist, tolle Produkte zu sehr nied­rigen Preisen zu finden“

Zusätzliche Rabatte locken

Amazon zufolge genügt es, in das Suchfeld den Begriff „Haul“ einzutragen, anschließend werden die Angebote angezeigt. Da die Konkurrenz von Temu und Shein extrem hoch ist, lockt Amazon mit zusätzlichen Rabatten, um Marktanteile zurückgewinnen zu können. Ab einem Waren­wert von 50 Euro gibt es fünf Prozent, ab 75 Euro zehn Prozent. Verkauft wird von Amazon selbst, nicht von Dritt­anbie­tern. Das Unter­nehmen schickt die Produkte aus seinem Logis­tikzen­trum in China direkt an die Kunden. Bestel­lungen sollen inner­halb von zwei Wochen gelie­fert werden, ab einem Waren­korb von 25 Euro kostenlos. Käufer können Artikel inner­halb von 15 Tagen nach Liefe­rung zurück­gegeben, ohne dass weitere Kosten anfallen. Amazon garantiert zudem laut eigener Aussage, dass alle in dieser Rubrik angebotenen Artikel alle internen erforderlichen Kontrollen durchlaufen.