Amazon hebt wohl Mindestbestellwert für kostenfreie Lieferungen kräftig an

Vor über zehn Jahren war eine Prime-Mitgliedschaft noch ein lukrativer Deal, die kostete damals nur 49,00 Euro. Doch die beständigen Preiserhöhungen sorgten dafür, dass immer mehr Kunden ihre Mitgliedschaft kündigten und stattdessen auf den Mindestbestellwert setzten. Dieser liegt noch bei 39,00 Euro, doch Amazon plant hier eine Erhöhung.

Weitere Erhöhung des Mindestbestellwertes geplant

Ursprünglich konnte man sich Waren ab einem Mindestbestellwert von 29,00 Euro kostenfrei zusenden lassen, die Grenze liegt nun bei 39,00 Euro. Die dürfte aber demnächst ansteigen, wie unter anderemGolem.de berichtet. So wird aktuell einzelnen Kunden eine Erhöhung des Mindestbestellwerts für eine kostenfreie Lieferung angezeigt. Interessant dabei, der Versandhändler scheint die Schmerzgrenze mit verschiedenen Grenzen auszutesten: sowohl 49,00 Euro als auch 59,00 Euro werden als Grenze für den kostenfreien Versand angezeigt.

Laut Amazon notwendig

Amazon hat sein Portfolio gerade bei den Diensten deutlich ausgebaut. Gerade bei Prime Video hat man das Angebot deutlich aufgewertet. Neben der Champions League zeigt man auch noch im kommenden Jahr Wimbledon exklusiv. Das kostet natürlich und Amazon sucht nach Wegen, diese Kosten reinzuholen. im offiziellen Statement zu dieser Angelegenheit liest sich das natürlich ganz anders:

„Wir sind stets bestrebt, Innovationen voranzutreiben, und testen in diesem Zusammenhang verschiedene Optionen rund um den Mindestbestellwert für eine kostenfreie Lieferung. Wie alle unsere Tests hilft uns auch dieser dabei, besser zu verstehen, wie wir unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten können. Wir probieren regelmäßig verschiedene Ansätze aus, um letztendlich das gesamte Einkaufserlebnis zu verbessern und einen größeren Mehrwert zu bieten. Diese Tests sind wichtig, damit wir lernen und unsere Services anpassen können, um den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden.“

Um es mal salopp mit den Worten eines Porschefahrers aus Essen-Kray zu sagen: „Ja, ne. Is klar“. Wie dem auch sei, mit der Erhöhung des Mindestbestellwertes ist eine Prime-Mitgliedschaft nun doch wieder etwas interessanter geworden: