Home Deals Amazon Deals: Sonos Playbase 28% günstiger!

Amazon Deals: Sonos Playbase 28% günstiger!

Guter Klang im Heimkino ist essenziell für den Filmgenuss. Ist der Sound schlecht, hilft auch das beste Bild nicht. Auf Amazon gibt es gerade die Playbase von Sonos mit einem satten Rabatt von knapp 28%, mit der sich der Filmsound „aufpimpen“ lässt.

Sonos Playbase mit 28% Rabatt

Dank WLAN und AirPlay ist aktuelle Konnektivität gewährleistet, mittels TruePlay kann man den Sound noch an den Raum anpassen und so noch ein paar Extraprozent an Klang raus kitzeln.

Fairerweise wollen wir erwähnen, dass Sonos kommende Woche ein Event abhalten wird wie wir hier berichteten. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass dort eine neue Playbase vorgestellt wird. Ausgestattet mit zehn Verstärkern der Klasse D ist die Playbase überraschend voluminös und kann zudem Fernseher mit einem Maximalgewicht von 35 Kilogramm tragen. Die Version in Weiß gibt es heute für knapp 525,00€ statt 799,99€

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!