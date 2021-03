Home Betriebssystem iOS 14.5 Beta 3: Wo ist-App Trakt mehr Geräte und alternativer Streamingdienst ist zurück

Mit iOS 14.5 Beta 3 bringt Apple die Möglichkeit, mit der Wo ist-App auch Geräte zu lokalisieren, die nicht von Apple stammen. Darüber hinaus bringt Apple die Option zur Wahl eines alternativen Streamingdienstes für Siri wieder zurück. Sie soll Bestandteil des finalen Updates sein.

Apple hat mit der dritten Beta von iOS 14.5 die Wo ist-App um neue Funktionen ergänzt. Die App zum Auffinden von iPhones, iPads und anderen Apple-Geräten kann nun noch weitere Gadgets lokalisieren. Unterstützt werden hier etwa diverse Beats-Kopfhörer, die allerdings mittelbar ebenfalls zur Apple-Produktfamilie gehören. Darüber hinaus können aber auch andere Objekte wie Gadgets von Belkin getrackt werden, vorausgesetzt natürlich, der Hersteller hat sie entsprechend vorbereitet.

Hierzu erhält die Wo ist-App einen neuen Tab, der zuvor bereits über einen Umweg in Form einer Safari-URL aufgerufen werden konnte, jedoch noch ohne Funktion war, Apfelpage.de berichtete. Zu einem späteren Zeitpunkt werden auch die erwarteten AirTags über die Wo ist-App verwaltet werden können.

Auswahl alternativer Streamingdienste kehr zurück

Weiter bietet iOS 14.5 Beta 3 wieder die Möglichkeit, einen weiteren Streamingdienst neben Apple Music zu definieren, der genutzt wird, wenn Songs per Sprachbefehl an Siri abgespielt werden sollen. Diese Option wird Bestandteil des finalen Updates auf iOS 14.5 sein. In der Vergangenheit funktionierte die neue Option noch etwas unzuverlässig, was ihrem Beta-Status geschuldet war.

iOS 14.5 wird in einigen Wochen als finales Update für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

