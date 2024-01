Home Deals Amazon Deals: HomeKit-Zubehör im Angebot

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. Januar 2024 um 15:30 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Aktuell läuft die CES in Las Vegas, in Sachen HomeKit ist es aber doch recht ruhig. Das macht nichts, so kann man guten Gewissens ein paar Schnäppchen machen – Amazon hat gerade diverse HomeKit-fähige Produkte reduziert.

Steckdosen, Schalter, Leuchtmittel und Überwachungskameras im Angebot

Die meisten unserer Leser dürften sich sicherlich ausreichend ausgestattet haben, dennoch lohnt es sich, hinzuschauen. Der Grund ist recht simpel, einige Produkte unterstützen den neuen Kommunikationsstandard Thread. Damit ist die Kommunikation innerhalb des Netzwerks deutlich flotter:

