Eigenproduktion „Napoleon“ ist jetzt als Kauf bei iTunes erhältlich

Neben „Killers of the Flower Moon“ ist „Napoleon“ das zweite große Filmprojekt von Apple Studios, welches auf Apple TV+ noch auf sich warten lässt. Zunächst einmal lässt sich der Film nur käuflich erwerben.

„Napoleon“ als Kauftitel erhältlich

Die Hauptrollen werden von Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby gespielt, inhaltlich wird der Aufstieg des Politikers zum Kaiser, visionären Politiker und strategischen Feldherrn sowie sein Liebesleben beleuchtet. Wusstet Ihr, dass unser BGB im Kern auf dem „Code Napoleon“ beruht? Nach dem Start im Kino Ende November 2023 lässt sich der Film nun bei iTunes und Co. käuflich erwerben. Satte 19,99 Euro werden dafür fällig, was angesichts der immensen Produktionskosten nicht überraschen dürfte.

Start auf Apple TV+ noch unklar

Apple dürfte zunächst die Zweitverwertung im Blick haben, um weitere Einnahmen zu generieren. Der Start auf Apple TV+ ist derzeit indes noch unklar, wir gehen von Ende Februar oder Anfang März aus.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

