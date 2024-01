Home Hardware CES 2024: ECOVACS präsentiert die X2 Combo mit Matter

CES 2024: ECOVACS präsentiert die X2 Combo mit Matter

Auch auf der diesjährigen CES sind Staubsaugerroboter wieder besonders im Fokus, auch ECOVACS lässt sich nicht lumpen. Unter anderem stellte man die X2 Combo vor, die zudem mit der Matter-Konnektivität überzeugen soll.

X2 Combo

Deebot X2 Combo kombiniert einen Staubsaugerroboter mit Wischfunktion und integriert in der Station noch einen Handstaubsauger. Der Deebot X2 Combo verfügt über eine verbesserte Sprachsteuerung und optimiert die vollautomatische Hausreinigung. Er säubert laut Hersteller Hartböden, Teppiche, Sofas, Vorhänge oder Decken, die Saugleistung beträgt weiterhin 8700 Pa.

Für die Orientierung im Raum greift er auf verschiedene Navigations- und Smart-Home-Funktionen zurück, darunter ein integriertes Navigationssystem, Kartendarstellung und kurze Reaktionszeiten. Eine Hindernisvermeidung und eine Sprachsteuerung sind ebenfalls an Bord. Das integrierte Mopp-Reinigungssystem wäscht und trocknet den Wischer. Der Deebot fährt automatisch zurück zur Station, entleert, reinigt und lädt sich auf. Dank der Zertifizierung mit Matter lässt sich das Modell endlich nativ in Apple HomeKit integrieren.

Preise und Marktstart

Wir hatten den X1 OMNI im Test und dieses Modell ging damals mit einer UVP von 1499 Euro in den Handel. Die dürfte auch für dieses Modell die Grundlage bilden, der Hersteller hüllt sich diesbezüglich in Schweigen. Den will ECOVACS mit dem konkreten Marktstart zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!