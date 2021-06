Home Deals Amazon Deal: Bluetooth-Speaker mit 24 Stunden Akkulaufzeit für unter 19,00€

Es ist Freitag und das Wochenende steht direkt vor der Tür. Außerdem soll das Wetter wieder deutlich besser werden. Ideale Voraussetzungen also, um in den Park zu gehen oder sich an den See zu legen. Damit es die passende (und dezente) Hintergrundbeschallung gibt, haben wir einen schicken Lautsprecherdeal für euch gefunden.

Tronsmart T2 Plus Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher

Der Tronsmart T2 Plus macht einen soliden Eindruck, ist IP7-zertifiziert, lässt sich dank integrierter Schlaufe am Fahradlenker bequem transportieren und kommt in einem frischen Türkis-Ton daher. Die Akkulaufzeit beträgt 24 Stunden, ihm sollte unterwegs also nicht so schnell die Puste ausgehen.

Eine breite Stereobühne sorgt für einen voluminösen Sound, dazu verfügt der Lautsprecher über einen für diese Größe knackigen Bass. Die Leistung der integrierten Lautsprecher gibt der Hersteller mit 20 Watt an. Musik wird natürlich via Bluetooth, in Version 5.0, zugespielt.

Alternativ lässt er sich auch via NFC mit dem Smartphone koppeln. Der Lautsprecher verfügt zudem über eine Freisprechfunktion und durch langes Drücken der Mikrofontaste lässt sich Siri oder ein anderer Sprachassistent bedienen. Der Preis liegt regulär bei 32,99 €, was richtig fair ist. Doch uns reicht das nicht und wir konnten für unsere Leser einen exklusiven 45 %-Rabattcode rausschlagen. Gebt den Code NJXE58A5 ein und ihr zahlt nur noch 18,14 €!

