Am iPhone 12: YouTube bringt Unterstützung für HDR-Videos

YouTube hat mit dem jüngsten Update für seine iOS-App die Unterstützung für HDR-Videos auf den neuesten iPhone-Modellen hinzugefügt. HDR wird unter YouTube für iOS seit 2017 unterstützt, es braucht aber stets ein Update der App für die Unterstützung der Clips auf neu veröffentlichter Hardware.

YouTube hat die Unterstützung für Videos in HDR bei der Wiedergabe auf den neuen iPhone 12-Modellen für seine iOS-App hinzugefügt. Mit dem zuletzt veröffentlichten Update der YouTube-App können Nutzer nun HDR-Videos auf dem iPhone 12 (Affiliate-Link), iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max wiedergeben.

YouTube unterstützt bereits länger die Wiedergabe von HDR-Videos auf dem iPhone. Seit 2017 ist dieses Feature verfügbar, allerdings nur auf Geräten mit einem OLED-Display.

YouTube unterstützt inzwischen auch Bild-in-Bild am iPhone

So konnte HDR etwa auf dem iPhone X genutzt werden, andere Modelle wie das iPhone XR und das iPhone 11 sind hier ebenso ausgenommen, wie das iPad. Allerdings muss YouTube die Unterstützung für Videos in HDR jeweils für neu veröffentlichte Hardware mit einem weiteren Update nachrüsten.

Eine weitere neue Funktion ist Bild-in-Bild, das inzwischen auch in der YouTube-App realisiert wurde. Diese neue Funktion von iOS 14 war von YouTube wie berichtet aber zunächst nur für einen begrenzten Kundenkreis eingeführt worden. Weiterhin hatte YouTube zuletzt einige Änderungen am Bedienkonzept seiner iOS-App eingeführt, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Die App soll so intuitiver nutzbar werden.

