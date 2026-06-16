Alles neu: Apple erklärt langes Warten auf neue Siri

Auf der WWDC 2026 hat Apple nach langer Wartezeit die neue Siri inklusive KI-Funktionen und eigenständiger, plattformübergreifender App vorgestellt. Der Aufschlag folgte zwei Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung, die Cupertino im Nachgang viel Kopfschmerzen bereitet hat. Jetzt erklärt Apple, warum die Entwicklung so lange gedauert hat.

Während eines Pressetalks mit Fokus auf Siri und Apple Intelligence sprachen Softwarechef Craig Federighi, KI-Vize Amar Subramanya sowie der seit einem Jahr für Siri verantwortliche Mike Rockwell über die Angelegenheit.

Rockwell: Siri von Grund auf neu programmiert

Laut Berichten anwesender Medien betonte Rockwell, man habe bereits im vergangenen Jahr eine erste, funktionierende Version entwickelt, die lediglich schrittweise auf der ursprünglichen Siri aufbaute und um neue Funktionen erweitert worden sei. Da diese jedoch nicht der eigenen Vision und dem gewünschten Nutzererlebnis entsprochen habe, habe man sich für einen anderen, deutlich weitreichenderen Entwurf entschieden. Siri sei sprichwörtlich eingerissen und auf Basis der neuen, leistungsstarken KI-Modelle von Grund auf neu aufgebaut worden.

Dieser Schritt habe eine weitaus fähigere Assistenz hervorgebracht, die nun über eine eigene Anwendung verfüge, von Haus aus multimodal funktioniere und den Datenschutz tief in ihrer Architektur verankere. Besonders wichtig ist Rockwell zudem die breite Verfügbarkeit: Nutzer erhielten nun auf allen Plattformen – vom iPhone und iPad über den Mac, die Apple Watch und Vision Pro bis hin zu CarPlay und den AirPods – exakt dieselbe Siri und damit ein durchgängig einheitliches Erlebnis.

Siri AI ist das neue Feature unter iOS 27 und Co, wird zu Beginn aber nicht in der EU verfügbar sein. Aktuell läuft die Beta-Phase der neuen Software, die finale Version erwarten wir im September parallel zu den neuen iPhones.