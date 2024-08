Home Sonstiges Navi-Apps: Neue Funktionen für Google Maps und Waze

Navi-Apps: Neue Funktionen für Google Maps und Waze

Google Maps und das ebenfalls zu Google gehörende Waze bekommen neue Features. Ab sofort wird ein Update ausgerollt, mit dem in beiden Apps Verkehrsstörungen, Stau und Blitzer und weiteres gemeldet werden können. Bis die neue Software alle erreicht, kann erfahrungsgemäß etwas Zeit ins Land gehen.

Wer im Stau steht oder andere Auffälligkeiten bei der Navigation mit Google Maps oder Waze feststellt, kann diese ab sofort an Google melden. Wie der Konzern offiziell mitteilt, rollt ein entsprechendes Update aktuell aus. Betroffen sind davon nicht nur iPhone und Android-Smartphones, sondern auch Apple CarPlay und Android Auto.

Verzögerungen melden und andere warnen

Mit dem Update lassen sich vor allem andere Nutzer warnen und Verzögerungen direkt mit Google teilen. Zu den neuen Meldeobjekten gehören Unfälle, stockender Verkehr, Polizeikontrollen, mobile Blitzer, Baustellen, gesperrte Spuren, liegengebliebene Autos oder Gegenstände auf der Fahrbahn.

Bessere Navigation mit beiden Apps

Wer Google Maps nutzt, kann zudem einfacher am Zielort navigieren. Einmal bei der eingestellten Destination angekommen, bietet Maps nun eine „Zielnavigation“ an, um Gebäudeeingänge oder Parkplätze zu finden. Spannend für uns iPhone-User: Waze lässt sich noch in diesem Jahr auch auf dem Sperrbildschirm anzeigen. Das sorgt für eine bessere Navigation, ohne dass das Handy permanent entsperrt sein oder werden muss.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.