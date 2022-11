Home Mobilfunk Alle werden gewarnt: Mobilfunker informieren über bundesweiten Warntag per Cell Broadcast

Bald findet der diesjährige bundesweite Warntag statt. In den letzten Jahren zeigte sich zu dieser Gelegenheit, wie schlecht deutsche Behörden in der Lage sind, großräumige Warnungen im Katastrophenfall an die Bevölkerung zu senden. Seitdem hat sich indes tatsächlich einiges getan, dieses Jahr könnte es anders sein.

Im kommenden Monat steht der diesjährige Bundeswarntag an und die Smartphones werden wieder eine wichtige Rolle spielen. Erstmals werden Testwarnungen auch über Cell Broadcast ausgesendet. Dieser aus den Anfangstagen des Mobilfunks stammende Standard funktioniert auch, wenn das Netz überlastet und angeschlagen ist, benötigt kein Datenvolumen und erreicht auch konventionelle Handys ohne Apps.

Eine Textnachricht wird hierbei an alle Geräte in einer Zelle ausgesandt. Seit kurzem unterstützt auch das iPhone SMS-CB und zwar ab iOS 16 beziehungsweise iOS 15.7. Die wichtigen Warnkanäle sind standardmäßig aktiv, mehr dazu hier.

Info-SMS treffen bei den Kunden ein

Seit einigen Tagen senden die Mobilfunkbetreiber Info-SMS aus, die auf die Warnungen vorbereiten. Vodafone hatte damit angefangen, die Telekom zog rasch nach. Da Millionen Kunden informiert werden müssen, werden die Nachrichten in Wellen ausgesandt. Eine solche Nachricht der Telekom liest sich so:

Wichtiger Hinweis zum bundesweiten Warntag am 08.12.2022: Ab 11 Uhr findet die bundesweite Übung zur Warnung der Bevölkerung statt. Die Probewarnung kann zusätzlich zu Radio, Sirene usw. direkt auf Ihrem Handy erfolgen – auch ohne installierte Warn-App. Wir informieren Sie heute, damit Sie auf diese neue Art der Warnung vorbereitet sind.

Mehr über Cell Broadcast im Netz der Telekom könnt ihr hier lesen.

Daneben werden die vielerorts wieder aufgebauten Sirenen diesmal hoffentlich ebenfalls warnen, die bekannten Apps wie NINA sind natürlich auch dabei. Sowohl Sirenen, wie auch Apps erwiesen sich in der Vergangenheit aber als entweder nicht verfügbar, oder überlastet und somit als nicht ausreichende Grundlage für eine allgemeine Alarmierung der Bevölkerung.

