Alle Apple Stores in China haben heute wieder geöffnet

Apple eröffnet seine Apple Retail Stores in China wieder. Die Läden waren Anfang Februar aufgrund des Corona-Virus geschlossen worden. Mit Stand heute sollen aber alle Retail Stores in Festlandchina wieder geöffnet sein.

Während andernorts die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus weiter ausgeweitet werden, kehrt Apple in China wieder zum üblichen Tagesgeschäft zurück. Mit Stand heute sollen alle Apple Retail Stores wieder eröffnet werden, Apple betreibt derzeit 42 Geschäfte in China.

Hanno ormai riaperto al pubblico tutti i 42 Apple Store cinesi (41 con qualche limitazione d’orario -in rosso- saranno 39 dal 19/3), fino a ieri ne mancavano ancora 3 all’appello https://t.co/3v2SntmAAx ma, evidentemente, a Tianjin hanno risolto gli ultimi problemi pic.twitter.com/useVGJrqIT — setteBIT (@setteBIT) March 12, 2020

Diese hatte das Unternehmen im Februar geschlossen und eine geplante Wiedereröffnung war zunächst nicht durchführbar, nachdem sich der Corona-Virus rasch ausbreitete. Schon im Laufe der Woche hatten zahlreiche Stores des Unternehmens in Festlandchina wieder für Kunden geöffnet.

Apple Stores in anderen Ländern bleiben geschlossen oder von Einschränkungen betroffen

Während in China zuletzt weniger Neuinfektionen mit Corona gemeldet wurden, was allerdings nach Einschätzung verschiedener Experten nicht mit einem Ende der Corona-Krise in China zu verwechseln ist, steigt die Zahl der gemeldeten ≤Neuinfektionen in anderen Regionen weiter an. So ist es zu erklären, dass Apple seine Geschäfte in China nun wieder eröffnet, während sie andernorts geschlossen bleiben. In Italien etwa sind derzeit bis auf weiteres alle 17 Apple Retail Stores geschlossen, Apfelpage.de berichtete. Generell haben Mitarbeiter zuletzt die Anweisung erhalten, AirPods und Apple Watch den Kunden nicht mehr proaktiv zum Vororttest anzubieten. Im Apple Park sollen Mitarbeiter von Apple wenn möglich von zu Hause aus arbeiten.

