AirTags werden aktualisiert: Apple verteilt nächstes Update

Apple aktualisiert die Software für die AirTags. Das Update wird ab sofort auf die münzgroßen Tracker ausgerollt und wird in einigen Tagen bis Wochen auf allen AirTags installiert sein. Es ist noch unklar, welche Neuerungen diese Aktualisierung mit sich bringt.

Die AirTags erhalten wieder ein Update von Apple: Ab heute wird die neue Softwareversion 1.0.391 auf die Tracker ausgerollt, diese trägt die Build-Nummer 1A301. Die neue Version folgt auf die Version 1.0.291 mit der Build-Nummer 1A291e.

Apple hatte seit der Einführung der AirTags bereits verschiedene Updates ausgerollt, einige enthielten signifikante Funktionsänderungen, andere nicht. So hatte Apple bereits mehrmals beim Stalking-Potenzial nachgebessert und etwa die Signalisieren potenziell missbräuchlichen Verhaltens verschärft. Zusätzlich ist inzwischen eine App für Android verfügbar, mit der unautorisierte AirTags in der Umgebung aufgespürt werden können. Experten ist das allerdings noch immer nicht genug, Apfelpage.de berichtete.

AirTags erhalten das Update automatisch

Wie üblich bei Zubehörprodukten von Apple gibt es keine Möglichkeit, das Update der AirTags aktiv anzustoßen oder zu verhindern. Um die Aktualisierung zu erhalten, muss der AirTag sich in Reichweite des eigenen iPhones befinden. Den Stand der Software könnt ihr in der Wo ist-app im Reiter Objekte einsehen, wenn ihr den Namen des betreffenden AirTags anklickt.

Bis alle Nutzer das Update haben, kann es einige Wochen dauern, Apple nutzte in der Vergangenheit eine Verteilung in mehreren Wellen, sodass es Wochen in Anspruch nahm, bis alle AirTags aktualisiert waren.

