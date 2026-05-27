AirTags 2 bekommen neue Firmware: Das ist neu

Anfang des Jahres veröffentlichte Apple die AirTags 2 und spendierte den Suchetiketten dringend notwendige Verbesserungen, die positiv aufgenommen wurden. Nun wird aufseiten der Firmware nachjustiert, da Apple nun die zweite Firmwareaktualisierung bereitstellt. Wir geben einen kurzen Überblick

Zweites Firmware-Update ist verfügbar

Vor einigen Wochen stellte Apple die Firmware 3.0.45 bereit, Apfelpage berichtete. Nun schiebt der Konzern die Version 3.0.49 nach. Diese Version wird seit Anfang der Woche. verteilt. Was verbessert wurde, hat Apple, wie üblich, nicht beschrieben. Wir gehen davon aus, dass etwas an der Batterielaufzeit und dem Stromverbrauch gemacht wurde.

Die AirTags laden sich ihre Updates automatisch

Es gibt keine Möglichkeit, das Update für AirTags, AirPods oder andere Zubehörprodukte von Apple zu beschleunigen oder diese zu verhindern. Die AirTags laden sich eine neue Softwareversion automatisch, sobald sie bereitgestellt wird. Über die Wo ist-App können Nutzer die Version der derzeit auf ihren AirTags installierten Software einsehen, in dieser Meldung haben wir beschrieben, wie das geht.