Das seht ihr bei Netflix im Juni 2026

Wir haben Pfingsten, kommendes Wochenende ist der Monatswechsel und wir erreichen die Jahreshalbzeit. Sportfans kommen jetzt voll auf ihre Kosten mit der anstehenden Fußball-WM und dann beginnt das weltweit älteste Tennisturnier in Wimbledon. Netflix will das anstehende Sport-Event nutzen für sich nutzen und hat einige thematisch entsprechende Inhalte parat

Das sind die Neuheiten bei Netflix

Wie im Mai hat Netflix auch im kommenden Monat einige Dokumentationen rund um das Thema Fußball parat. Dazu zählt auch eine Dokumentation von und mit Lukas Podolski, der jüngst seine erfolgreiche Karriere beendete. Schauen wir, was es Neues gibt – sofern verfügbar, haben wir die originale Beschreibung übernommen:

Die neuen Reality-Inhalte

Ab dem 10. Juni

Outlast: The Jungle – Sechzehn Kandidaten treten in der Wildnis gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von einer Million Dollar.

– Sechzehn Kandidaten treten in der Wildnis gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von einer Million Dollar. The Rest is Football – Gary Lineker, Alan Shearer und Micah Richards begleiten die Fußball-WM mit Analysen und Diskussionen.

Ab dem 22. Juni

Rhythm + Flow Italy: Season 3 – Eine neue Jury sucht Italiens nächsten Rapstar.

Die neuen Filme

Ab dem 01. Juni

Rocky Balboa – Der ehemalige Boxchampion sucht nach einem neuen Lebenssinn und kehrt noch einmal ins Rampenlicht zurück.

– Der ehemalige Boxchampion sucht nach einem neuen Lebenssinn und kehrt noch einmal ins Rampenlicht zurück. Creed III – Ein früherer Freund fordert den erfolgreichen Boxer Adonis Creed zu einem persönlichen Duell heraus.

Ab dem 04. Juni

Maa Behen – Eine Mutter und ihre Töchter versuchen gemeinsam, ein Verbrechen zu vertuschen.

– Eine Mutter und ihre Töchter versuchen gemeinsam, ein Verbrechen zu vertuschen. Ein Fest fürs Leben – Ein Hochzeitsplaner erlebt bei seinem letzten Auftrag ein unerwartetes Chaos.

Ab dem 05. Juni

Office Romance – Eine heimliche Beziehung zwischen zwei Kollegen bringt ihr geordnetes Leben durcheinander.

– Eine heimliche Beziehung zwischen zwei Kollegen bringt ihr geordnetes Leben durcheinander. The Marked Woman – Eine Frau ohne Erinnerung wird zum Mittelpunkt eines gefährlichen Rätsels.

– Eine Frau ohne Erinnerung wird zum Mittelpunkt eines gefährlichen Rätsels. The Gunman – Ein ehemaliger Auftragskiller wird von seiner Vergangenheit eingeholt.

Ab dem 07. Juni

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring – Frodo macht sich mit dem Ring auf die Reise nach Mordor.

– Frodo macht sich mit dem Ring auf die Reise nach Mordor. The Lord of the Rings: The Two Towers – Die Gefährten kämpfen an mehreren Fronten gegen die Mächte Saurons.

– Die Gefährten kämpfen an mehreren Fronten gegen die Mächte Saurons. The Lord of the Rings: The Return of the King – Das Schicksal Mittelerdes entscheidet sich in der finalen Schlacht.

Ab dem 10. Juni

Colors Of Evil: Black – Ein Staatsanwalt untersucht das Verschwinden eines Kindes und stößt auf dunkle Zusammenhänge.

Ab dem 12. Juni

I Am Frankelda – Eine Schriftstellerin begegnet in ihrem Unterbewusstsein den Figuren ihrer eigenen Geschichten.

Ab dem 13. Juni

Caddo Lake – Das Verschwinden eines Kindes verbindet zwei Menschen mit einem rätselhaften Phänomen.

Ab dem 15. Juni

Anatomy of a Fall – Nach dem Tod ihres Mannes gerät eine Schriftstellerin selbst unter Mordverdacht.

– Nach dem Tod ihres Mannes gerät eine Schriftstellerin selbst unter Mordverdacht. One Piece: Alabasta – Die Strohhutpiraten versuchen einen drohenden Bürgerkrieg zu verhindern.

– Die Strohhutpiraten versuchen einen drohenden Bürgerkrieg zu verhindern. Manitou’s Canoe – Abahachi und Ranger begeben sich auf die Suche nach einem legendären Kanu.

Ab dem 19. Juni

Voicemails for Isabelle – Eine Reihe fehlgeleiteter Sprachnachrichten führt zwei Fremde zusammen.

– Eine Reihe fehlgeleiteter Sprachnachrichten führt zwei Fremde zusammen. Color Book – Ein verwitweter Vater erlebt mit seinem Sohn eine unerwartete Reise voller Hindernisse.

Ab dem 24. Juni

In the Hand of Dante – Die Suche nach einem historischen Manuskript verbindet Gegenwart und Mittelalter.

Ab dem 25. Juni

Moulin Rouge! – Eine leidenschaftliche Liebesgeschichte entfaltet sich im Paris der Jahrhundertwende.

Ab dem 26. Juni

Little Brother – Das geordnete Leben eines Immobilienmaklers wird durch seinen exzentrischen Bruder auf den Kopf gestellt.

Ab dem 27. Juni

Lord of the Rings: The War of the Rohirrim – Die Vorgeschichte Rohans erzählt von Krieg, Verrat und dem Kampf um ein Königreich.

Die neuen Serien

Ab dem 04. Juni

Night Shift For Cuties – Zwei K-Pop-Fans werden zu Rivalinnen, als sich ihnen die Chance auf ein Treffen mit ihrer Lieblingsgruppe bietet.

– Zwei K-Pop-Fans werden zu Rivalinnen, als sich ihnen die Chance auf ein Treffen mit ihrer Lieblingsgruppe bietet. The Witness – Nach einem aufsehenerregenden Mordfall kämpft ein Vater darum, seinen kleinen Sohn vor den Folgen der Ermittlungen zu schützen.

Ab dem 05. Juni

Teach You a Lesson – Unkonventionelle Schulinspektoren greifen durch, als Respektlosigkeit und Chaos den Unterricht bestimmen.

Ab dem 11. Juni

Viral Hit – Ein gemobbter Teenager wird über Nacht zum Internetstar und versucht, seinen plötzlichen Erfolg zu nutzen.

– Ein gemobbter Teenager wird über Nacht zum Internetstar und versucht, seinen plötzlichen Erfolg zu nutzen. The Evil Lawyer – Ein junger Anwalt kämpft gegen falsche Anschuldigungen und setzt seine Zukunft aufs Spiel.

– Ein junger Anwalt kämpft gegen falsche Anschuldigungen und setzt seine Zukunft aufs Spiel. Sweet Magnolias: Season 5 – Freundschaft, Familienleben und neue Lebenspläne prägen einen ereignisreichen Sommer in Serenity.

Ab dem 12. Juni

The Polygamist – Das perfekte Familienbild einer Influencerin zerbricht, als private Geheimnisse ans Licht kommen.

– Das perfekte Familienbild einer Influencerin zerbricht, als private Geheimnisse ans Licht kommen. Losing Judgment – Nach einem beruflichen Rückschlag beginnt eine Anwältin in einer kleinen Kanzlei neu und übernimmt einen ungewöhnlichen Fall.

Ab dem 18. Juni

I Will Find You – Ein verurteilter Vater plant die Flucht aus dem Gefängnis, nachdem Hinweise auftauchen, dass sein Sohn noch leben könnte.

Ab dem 19. Juni

Oasis – Nach dem Verschwinden einer jungen Frau geraten Gäste und Angestellte eines Luxusresorts unter Verdacht.

Ab dem 24. Juni

Another Self: Season 3 – Drei Freundinnen versuchen nach persönlichen Krisen einen Neuanfang.

Die neuen Dokumentationen

Ab dem 04. Juni

Poldi – Die Dokumentation begleitet Lukas Podolski zwischen Fußballkarriere, Unternehmertum und privaten Projekten.

– Die Dokumentation begleitet Lukas Podolski zwischen Fußballkarriere, Unternehmertum und privaten Projekten. The Murder of Rachel Nickell – Die Doku zeichnet einen der bekanntesten Mordfälle Großbritanniens und die langwierigen Ermittlungen nach.

Ab dem 05. Juni

Mexico 86 – Die Dokumentation blickt auf die Hintergründe der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko.

Ab dem 07. Juni

USA 94: Brazil’s Return to Glory – Die Dokumentation zeigt Brasiliens Weg zum WM-Titel 1994.

Ab dem 09. Juni

Norway: The Dark Horse – Die Dokumentation begleitet Norwegens überraschende Rückkehr auf die Fußball-Weltbühne.

Ab dem 12. Juni

Maternal Instinct – Eine wahre Kriminalgeschichte über Täuschung, Gewalt und ein schockierendes Verbrechen.

Ab dem 16. Juni

America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders: Season 3 – Die Cheerleader begleiten eine neue Saison zwischen Leistungsdruck, Öffentlichkeit und Teamgeist.

Ab dem 20. Juni

The Root Of The Game – Die Dokuserie beleuchtet Brasiliens Straßenfußball und die Menschen hinter dem Sport.

Ab dem 24. Juni

The American Experiment – Die Dokuserie zeichnet die Entstehung und Entwicklung der Vereinigten Staaten nach.

Ab dem 26. Juni