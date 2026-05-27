Diebstahl-Mechanismus: Apple will iPhone künftig automatisch sperren

Bekanntermaßen ist Apple das Thema Datenschutz wichtig, sein Engagement will der iPhone-Konzern künftig weiter ausbauen. Konkret geht es um einen Schutzmechanismus, der aktiviert wird, sobald das Smartphone aus der Hand des Besitzers gerissen wird.

Apple hat über die Jahre diverse Sicherheitsfunktionen in seine iPhones verbaut. Schon jetzt lassen sich gestohlene Geräte deaktivieren oder über das eigene „Wo ist?“-Netzwerk orten. Im Falle der Entwendung eines entsperrten iPhones kann aktuell aber noch großer Schaden angerichtet werden. Hier setzt der neue Mechanismus an.

iPhone weiß, wie und wo es entwendet wird

Dabei reagiert das iPhone auf diverse Signale wie beispielsweise den Beschleunigungssensor und der Entfernung zu einer gekoppelten Apple Watch. Schlagen beide Parameter aus, soll sich das iPhone künftig automatisch sperren. Der Mechanismus löst aber nicht aus, wenn das Gerät mit dem heimischen WLAN verbunden ist.

Wann diese Funktion veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Bisher gibt es lediglich Codefunde, die von 9to5Mac veröffentlicht wurden und auf einen solchen Mechanismus hinweisen. Eine Vorstellung mit iOS 27 Anfang Juni ist durchaus denkbar, die Veröffentlichung wäre dann im Herbst 2026 möglich.