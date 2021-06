Home Apple AirPods unter Druck: Fehlende neue Modelle und starker Wettbewerb bremsen Verkäufe

Apples AirPods werden es dieses Jahr schwer haben auf dem Markt: Die Konkurrenz bei kabellosen Kopfhörern ist stark und dem AirPods-Lineup mangelt es aktuell an Innovation. Das könnte sich frühestens mit dem Marktstart der AirPods 3 ändern, von denen aber noch nicht klar ist, wann sie erscheinen sollen.

Apples AirPods (Affiliate-Link) stehen aktuell stark unter Druck: Die Absatzsituation werde sich daher nicht so ungebremst dynamisch entwickeln, wie in den Jahren zuvor, das schätzt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. Er geht in einer aktuellen Notiz davon aus, dass Apple in diesem Jahr zwischen 70 und 75 Millionen Einheiten der AirPods weltweit wird verkaufen können.

Grund für die begrenzten Perspektiven ist die starke Wettbewerbssituation: Im Segment der TWS genannten kabellosen Kopfhörer ist ein vitaler Wettbewerb mit vielen Marktteilnehmern und Produkten entstanden, zugleich mangelt es bei den AirPods aktuell an Kaufgründen, da es an neuen Produkten mangelt. Hier warte man auf den Start der AirPods 3, der allerdings nicht im Frühling erfolgte und nun für den weiteren Verlauf des Sommers oder Herbst erwartet wird.

Neue Apple-Kopfhörer mit Health-Features im nächsten Jahr erwartet

Der Sinkflug des Marktanteils von Apples Kopfhörern wird allerdings durch die Einführung der neuen Beats Studio Buds gebremst. Laut Kuo bilde Apple hier eine attraktive Einstiegsperspektive mit einem preisgünstigen Produkt, das den Sprung zu weiteren Apple-Kopfhörern erleichtere. Für das Jahr 2022 erwartet der Analyst einen weltweiten Absatz von rund 100 Millionen weltweit verkauften Einheiten, diese Entwicklung werde getrieben von den Ende des Jahres erwarteten AirPods 3 und den kommenden AirPods Pro 2.

Für diese unterstreicht er noch einmal die Erwartung, neuer Health-Sensoren, wie sie zuvor auch schon von Bloomberg aaufgestellt worden war. Damit wären die AirPods erstmals nicht nur rein für die Musikwiedergabe ausgelegt.

