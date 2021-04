Home Hardware AirPods 2 und AirPods Pro: Apple veröffentlicht neue Softwareversion

Apple hat heute Abend ein weiteres Update für die AirPods 2 und AirPods Pro veröffentlicht. Die Aktualisierung wird in den nächsten Tagen auf den AirPods der Nutzer installiert werden. Apple adressiert mit diesen Updates die allgemeine Verbesserung der Performance und die Beseitigung von Fehlern bei der Nutzung.

Apple hat heute Abend ein neues Update für seine AirPods veröffentlicht. Die Aktualisierung wird für die AirPods Pro und die AirPods 2 (Affiliate-Link) angeboten. Das Update trägt die Versionsnummer 3E751 und folgt auf die letzte Aktualisierung, die Apple im September an alle Nutzer verteilt hatte und die die Versionsnummer 3A283 trug.

Apple gibt in der Regel keinerlei weiterführende Erklärungen dazu ab, welche Änderungen mit einem Update der AirPods adressiert werden, diese dienen für gewöhnlich dazu, bekannte Probleme in Zusammenhang mit der täglichen Nutzung zu beheben. Speziell die Nutzer der AirPods Pro haben in der Vergangenheit aber teils ein etwas gestörtes Verhältnis zu Software-Updates entwickelt, da Apple auf diesem Wege wiederholt versucht hatte, Probleme mit der aktiven Geräuschunterdrückung zu beheben und diese dabei mit mehreren Updates immer weiter verschärft hatte.

Das Update installiert sich in den kommenden Tagen automatisch

Es gibt keine vorgesehene Methode, ein Update der AirPods zu erzwingen. Das Update wird im Laufe der nächsten Tage nach der Veröffentlichung auf den Kopfhörern eingespielt. Die Aktualisierung erfolgt in der Regel, wenn die AirPods im Case liegen, mit dem iOS-Gerät verbunden sind und das Case an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Nutzer können die Softwareversion ihrer AirPods bei verbundenen AirPods am iPhone in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Info > AirPods einsehen.

