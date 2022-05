Home Hardware AirPods 2, AirPods Pro, AirPods Max: Apple verteilt Software-Update

AirPods 2, AirPods Pro, AirPods Max: Apple verteilt Software-Update

Apple hat heute Abend damit begonnen, eine neue Firmwareversion für die AirPods zu verteilen. Die neue Software wird für die AirPods 2 und iPods Pro zur Verfügung gestellt. Auch die AirPods Max erhalten ein Update.

Apple aktualisiert einmal mehr seine AirPods. Diverse Modelle erhalten ab heute Abend eine aktualisierte Software. So wird etwa die Softwareversion 4E71 für die AirPods 2 und AirPods Pro zur Verfügung gestellt.

Das Update auf die Version 4E71 wird auch für die AirPods Max verteilt. Die neue Version 4E71 folgt auf die bis jetzt auf den AirPods der genannten Modelle laufende Version 4C165.

Keine Details zu Neuerungen oder Änderungen in der neuen Software bekannt

Apple gibt grundsätzlich nie weitergehende Informationen darüber, welcher Art die in einem Update für AirPods oder anderes Zubehör implementierten Neuerungen oder Änderungen sind, allerdings brachten Updates in jüngster Zeit zu verschiedenen Gelegenheiten tatsächlich neue Funktionen.

Die Version eurer AirPods-Software könnt ihr in den Einstellungen unter Bluetooth in den Eigenschaften der betreffenden AirPods einsehen, diese müssen dazu verbunden sein. Sie müssen auch mit dem iPhone verbunden sein, mit dem sie gekoppelt sind, um das Update zu erhalten. Die neue Version wird in der Regel innerhalb einiger Tage auf die AirPods aufgespielt.

Bemerkt ihr Neuerungen in der neuen Software? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

