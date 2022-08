Home Deals AirBell: Clevere Klingel mit AirTag-Fach im Angebot

AirBell: Clevere Klingel mit AirTag-Fach im Angebot

Verfasst von Patrick Bergmann // 22. August 2022 um 14:58 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Sommerzeit ist Fahrradzeit – wobei echte Radler bei Wind und Wetter zu jeder Jahreszeit mit ihrem Drahtesel unterwegs sind. Wie dem auch sei, viele Fahrräder bedeuten auch viele Diebstähle und hier kommt unser heutiger Deal zum Tragen.

AirBell

Wir haben schon diverse Male über die AirBell berichtet. Der Grund ist simpel: Die Idee ist clever und simpel zugleich. Anbei noch einmal die drei wichtigsten Vorteile der AirBell:

1. Nachhaltig

Wir reden ja gerne über nachhaltig und darüber, wie wichtig es ist, Ressourcen zu schonen. Gewiss, eine AirBell muss produziert werden, doch wie viele Fahrräder lassen sich damit nachrüsten. Und bereits Vorhandenes aufzuwerten und weiternutzen zu können, das ist wirklich nachhaltig.

2. Günstig

VanMoof hat erst kürzlich seine neuen Modelle vorgestellt und diese zudem im Preis angehoben. Natürlich gibt es hier auch einen Elektromotor, doch rund 2600€ müssen investiert werden. Da ist eine AirBell zum Preis von knapp 25€ doch erheblich günstiger und einen AirTag bekommt man für knapp 30€

3. Einfache Installation

Die AirBell ist so konzipiert, dass sie an jeden handelsüblichen Fahrradlenker mit einem Durchmesser von 22 mm passt. Dazu benötigt ihr lediglich einen Schraubendreher und etwas handwerkliches Geschick. Auch das Einsetzen des AirTags geht spielend leicht vonstatten und das sogar ohne Werkzeug. Damit lässt sich der AirTag auch in Sekundenschnelle herausnehmen, wenn die Knopfzelle gewechselt werden muss.

AirBell im Angebot

Angesichts dessen, dass die AirBell aus Europa kommt und hier auch hergestellt wird, sind die 24,99€ absolut fair und angemessen. Dennoch gibt es Stimmen, die dies als zu teuer empfinden. Diese Nörgler könenn aber heute zuschlagen, denn die AirBell ist heute bei Amazon im Angebot:

AirTags sind optional

Wir wollen noch einmal darauf hinweisen, dass die AirTags hier nicht im Lieferumfang enthalten sind. Diese müsst ihr selbst beisteuern. Der Viererpack ist zumindest heute etwas günstiger:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!